البورصة الأمريكية تواصل التراجع بالختام و"ناسداك" يغرد خارج السرب

خيم التراجع على مؤشرات البورصة الأمريكية بنهاية التعاملات اليوم الخميس، ليرتفع مؤشر ناسداك منفردًا.









وقادت أسهم الطيران خسائر وول ستريت في حين ارتفع قطاع التكنولوجيا.





وكشفت بيانات اقتصادية عن تراجع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة أدنى مليون طلب لأول مرة منذ منتصف مارس الماضي.





فيما ارتفعت أسعار الواردات الأمريكية خلال الشهر الماضي بأكثر من تقديرات المحللين.





ويترقب المستثمرين التطورات بشأن الحزمة التحفيز الجديدة وسط عدم وضوح الرؤية بشأنها حتى الآن.





وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي هذا الأسبوع إن الجانبين بعيدين عن الاتفاق بشأن حزمة التحفيز.





وعند الختام، تراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة بنحو 0.3 بالمائة إلى 27896 نقطة.





كما هبط "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.2 بالمائة إلى 3373 نقطة، في حين ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.3 بالمائة إلى 11042.5 نقطة.





وبحلول الساعة 8:05 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يتبع أداء العملة الأمريكية أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة إلى 93.300.