أول تعليق من مدرب المقاولون بعد التعادل مع سموحة

الخميس 13/أغسطس/2020 - 10:01 م
بوابة الفجر
رقية صلاح

تحدث عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المقاولون العرب عن تعادل فريقه مع سموحة ضمن منافسات الدوري المصري لكرة القدم.


وقال النحاس عبر قناة "أون تايم سبورتس" أنه راضٍ عن الأداء الذي قدمه اللاعبين أمام سموحة في أول مباراة رسمية للفريق بعد جائحة كورونا.


وتابع :" المقاولون كان أفضل في الشوط الأول، وعندما استقبلنا هدف لم يتراجع اللاعبين وتماسكوا وكان لدي ثقة في الفريق أنه قادر على التعويض في الشوط تاني والتغييرات كانت في صالحنا".


وأضاف :"البداية موفقة بعد توقف ٥ أشهر، وأشكر اللاعيبن على التعادل، والدوري مضغوط لذلك يجب التفكير في كل مباراة والاستعداد لها جيدا".


وأتم تصريحاته :"لدينا ١٦ مباراة كل لقاء له حسابات خاصة، ومن وجهه نظري أننا في دوري جديد، ونسعى لتجميع أكبر عدد من النقاط للبقاء في المربع الذهبي، ومضطرين لاستخدام كل اللاعبين بسبب الإصابات والتوقف".

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