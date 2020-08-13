البحوث الإسلامية: دورة تدريبية للوعاظ على استخدام "ميكروسوفت تيمز" في التواصل التوعوي

الخميس 13/أغسطس/2020 - 09:38 م
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر
محمود الجلاد
يبدأ وعاظ الأزهر الشريف دورتهم التدريبية الأولى على برنامج "ميكروسوفت تيمز"، والتي ينظمها مركز المعلومات بمشيخة الأزهر الشريف لمدة أسبوع، حيث تبدأ فعاليات الدورة من الأحد القادم وحتى الخميس، وتضم ٣٠ واعظًا من كل مناطق الوعظ على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب - شيخ الأزهر بتأهيل الوعاظ وتكثيف البرامج التدريبية الإلكترونية لهم بما يمكنهم من أداء دورهم التوعوي في ظل هذه الظروف الاستثنائية.

وتستهدف الدورة تدريب الوعاظ على استخدام أدوات ووسائل الإتصال المتطورة، بما يمكنهم من الوصول إلى أكبر قدر ممكن من الجماهير، خصوصًا في ظل الظروف الحالية التي يمر بها العالم أجمع، ويصعب معها التواصل المباشر مع الجمهور.

كان وعاظ الأزهر نظموا خلال الشهور الماضية مجموعة من البرامج الإلكترونية التوعوية عبر مجموعات عمل لهم للتواصل مع الجمهور من خلال صفحاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي "فيس بوك وتويتر وتليجرام".

أقرأ أيضا.. أمين "البحوث الإسلامية" يشيد بجهود الدولة وقيادتها في تنظيم الاستحقاقات الانتخابية


أشاد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عيّاد بالجهود التي قامت بها مؤسسات الدولة المختلفة وعلى رأسها الجيش والشرطة في تنظيم الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، والتي قدمت صورة للعالم بأن مصر بقيادتها الحكيمة وشعبها الواعي قادرة على مواجهة كل التحديات والعبور نحو مستقبل آمن وتحقيق رؤية تنموية شاملة.

وقال عيّاد إن المهشد الذي عبر به المصريون في اليومين الماضيين من خلال حرصهم على التواجد في لجان الاقتراع لاختيار من يمثلهم يعكس وعي الشعب المصري وقدرته على المشاركة في بناء مؤسسات وطنه وتضييع الفرصة أمام كل من لا يريدون لمصرنا الحبيبة الخير.

وأوضح الأمين العام أن بناء الدولة ومؤسساتها مسئولية مشتركة لابد أن يسهم فيها الجميع كل في موقعه وحسب قدرته، فالوطن يقوم بعزيمة وإرادة أبناءه، ومهما بذلت قيادات الدولة من جهود فلاقيمة لها بدون شعب يدرك أهمية تلك الجهود ويسعى للعمل على استمرارها والحفاظ عليها بما يحقق الصالح العام.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وعاظ ميكروسوفت تيمز دورة تدريبية البحوث الإسلامية

أخبار تهمك

أسعار الذهب تواصل الارتفاع وزيادة 7 جنيهات فى عيار 21

منذ أقل من ساعة

بعد رمضان صبحي.. بيراميدز يقترب من ضم نجم الأهلي

منذ ساعتين

أيمن يونس يوجه رسالة قوية لرمضان صبحي

منذ حوالي 5 ساعات

أسرار رحيل رمضان صبحي من الأهلي إلى بيراميدز

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يستقر على إعادة نجم الفريق

منذ ساعة و نصف

بايرن ميونيخ يفقد نجمه أمام برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. حميد أحداد يصدم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

محمد صلاح يوجه رسالة عاجلة إلى رمضان صبحي بعد انتقاله إلى بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة بسبب تراجع مستويات التضخم

منذ ساعتين و 19 دقيقة

الكشف عن تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة بايرن ميونيخ

منذ ساعة و نصف

الأهلي يقترب من خطف نجم بيراميدز ردا على "صفعة" رمضان صبحي

منذ حوالي 13 ساعة

ساعات وتنتهي.. تصريح هام من الإسكان بشأن مهلة التصالح في مخالفات البناء

منذ نصف ساعة

محمد صلاح يتلقى ضربة موجعة.. تعرف على التفاصيل

منذ أقل من ساعة

المصل واللقاح يكشف مفاجآت صادمة عن اللقاح الروسي (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

ما هو موضوع النقاش الذي تسبب في وفاة عصام العريان؟

منذ حوالي 9 ساعات

الكشف عن القيمة المالية التي دفعت رمضان صبحي لترك الأهلي

منذ نصف ساعة

موضوعات متعلقة

"البحوث الإسلامية" يبدأ فعاليات الدورة التدريبية الأولى في الفقه وأصوله

"البحوث الإسلامية": تجهيز أول دفعة من وعاظ الأزهر لتدريبهم

"البحوث الإسلامية": 342 ألف كتاب لوعاظ وواعظات الأزهر على مستوى الجمهورية

أمين "البحوث الإسلامية" يلتقي الوعاظ قبيل انتهاء برنامج إعداد المفتي المعاصر

مجمع البحوث الإسلامية يطالب وعاظ الأزهر بمزيد من الجهود التوعوية

أمين "البحوث الإسلامية" لوعاظ الأزهر: أنتم مسئولون عن وعي جيل بأكمله

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:06 م

أسعار الذهب تواصل الارتفاع وزيادة 7 جنيهات فى عيار 21

ما هو موضوع النقاش الذي تسبب في وفاة عصام العريان؟

01:30 م

بعد رمضان صبحي.. بيراميدز يقترب من ضم نجم الأهلي

08:01 م

الكشف عن القيمة المالية التي دفعت رمضان صبحي لترك الأهلي

09:32 م

محمد صلاح يتلقى ضربة موجعة.. تعرف على التفاصيل

09:08 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان