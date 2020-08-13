البحوث الإسلامية: دورة تدريبية للوعاظ على استخدام "ميكروسوفت تيمز" في التواصل التوعوي

يبدأ وعاظ الأزهر الشريف دورتهم التدريبية الأولى على برنامج "ميكروسوفت تيمز"، والتي ينظمها مركز المعلومات بمشيخة الأزهر الشريف لمدة أسبوع، حيث تبدأ فعاليات الدورة من الأحد القادم وحتى الخميس، وتضم ٣٠ واعظًا من كل مناطق الوعظ على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب - شيخ الأزهر بتأهيل الوعاظ وتكثيف البرامج التدريبية الإلكترونية لهم بما يمكنهم من أداء دورهم التوعوي في ظل هذه الظروف الاستثنائية.





وتستهدف الدورة تدريب الوعاظ على استخدام أدوات ووسائل الإتصال المتطورة، بما يمكنهم من الوصول إلى أكبر قدر ممكن من الجماهير، خصوصًا في ظل الظروف الحالية التي يمر بها العالم أجمع، ويصعب معها التواصل المباشر مع الجمهور.





كان وعاظ الأزهر نظموا خلال الشهور الماضية مجموعة من البرامج الإلكترونية التوعوية عبر مجموعات عمل لهم للتواصل مع الجمهور من خلال صفحاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي "فيس بوك وتويتر وتليجرام".





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أشاد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عيّاد بالجهود التي قامت بها مؤسسات الدولة المختلفة وعلى رأسها الجيش والشرطة في تنظيم الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، والتي قدمت صورة للعالم بأن مصر بقيادتها الحكيمة وشعبها الواعي قادرة على مواجهة كل التحديات والعبور نحو مستقبل آمن وتحقيق رؤية تنموية شاملة.





وقال عيّاد إن المهشد الذي عبر به المصريون في اليومين الماضيين من خلال حرصهم على التواجد في لجان الاقتراع لاختيار من يمثلهم يعكس وعي الشعب المصري وقدرته على المشاركة في بناء مؤسسات وطنه وتضييع الفرصة أمام كل من لا يريدون لمصرنا الحبيبة الخير.



