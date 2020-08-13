صحة كفر الشيخ تنعي طبيبة توفيت بعد صراع مع المرض

الخميس 13/أغسطس/2020 - 09:37 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي

نعت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، الدكتورة شيماء إبراهيم عبدالحميد، الطبيبة بمستشفي الحميات، والتي توفيت صباح اليوم إثر تعرضها لإلتهاب رئوي حاد وتم نقلها عل إثره لمستشفى كفر الشيخ الجامعي وهناك لفظت أنفاسها الأخيرة بعد صراع مايقرب من شهر مع المرض.

وأضافت وكيل وزارة الصحة، أن خبر وفاة الطبيبة أفجع القطاع الصحي بمحافظة كفر الشيخ، كونها بطلا من أبطال الجيش الأبيض، موضحة أن الأطباء هم كنز مصر وخاصة في تلك المرحلة العصيبة في مواجهة فيروس كورونا المستجد فهم فوق رؤوسنا، وأن العمل علي راحتهم والإهتمام بهم أولوية قصوى لدي القيادة السياسية وتحديدا وزارة الصحة بقيادة الدكتورة هالة زايد.

وأكدت الدكتورة سوسن سلام، أن الطبيبة شيماء كانت في أجازة منذ عام حتي وفاتها، ولكن عند العلم بمرضها تحركت المديرية على الفور لتوفير كافة سبل الرعاية اللازمة لها وتلقيها العلاج اللازم حتي وافتها المنية بمستشفي كفر الشيخ الجامعي، داعية الله أن يلهم أهلها الصبر والسلوان.

من جهة أخري، فقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 1013 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 55901 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 129 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 26 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى امس الأربعاء، هو 95963 حالة من ضمنهم 55901 حالة تم شفاؤها، و5085 حالة وفاة.


وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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