ساعات وتنتهي.. تصريح هام من الإسكان بشأن مهلة التصالح في مخالفات البناء

قالت وزارة الإسكان، اليوم الخميس، إنه من المحتمل أن يصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يوم السبت المقبل 15 أغسطس، قرارا بمد مهلة سداد رسوم جدية التصالح فى مخالفات البناء، والتي تنتهي يوم 15 أغسطس الجاري.





وأوضحت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم، لمناقشة وقياس الأثر التشريعي لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء والفهم الخاطىء لتطبيق القانون، أنه "يوجد قرار مهم جدا بخصوص ما أثاره النواب على مدار اليوم عن مد مدة جدية التصالح في مخالفات البناء، وكل هذه الأمور رفعناها لوزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، وقام بدوره برفعها لمجلس الوزراء في جلسته الماضية، ويوم السبت المقبل، رئيس مجلس الوزراء وفقا لصلاحياته نأمل أنه سيتخذ قرارا بشأنها بإذن الله".





ووفقا للمواعيد المعلنة، فإن يوم السبت المقبل 15 أغسطس، هو الموعد الأخير لسداد رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء للمواطنين الذين سبق لهم التقدم بطلبات للتصالح، حيث تمثل رسوم جدية التصالح 25% من إجمالي قيمة المخالفة.