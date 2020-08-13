ساعات وتنتهي.. تصريح هام من الإسكان بشأن مهلة التصالح في مخالفات البناء

الخميس 13/أغسطس/2020 - 09:32 م
أرشيفية
أرشيفية
قالت وزارة الإسكان، اليوم الخميس، إنه من المحتمل أن يصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يوم السبت المقبل 15 أغسطس، قرارا بمد مهلة سداد رسوم جدية التصالح فى مخالفات البناء، والتي تنتهي يوم 15 أغسطس الجاري.

وأوضحت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم، لمناقشة وقياس الأثر التشريعي لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء والفهم الخاطىء لتطبيق القانون، أنه "يوجد قرار مهم جدا بخصوص ما أثاره النواب على مدار اليوم عن مد مدة جدية التصالح في مخالفات البناء، وكل هذه الأمور رفعناها لوزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، وقام بدوره برفعها لمجلس الوزراء في جلسته الماضية، ويوم السبت المقبل، رئيس مجلس الوزراء وفقا لصلاحياته نأمل أنه سيتخذ قرارا بشأنها بإذن الله".

ووفقا للمواعيد المعلنة، فإن يوم السبت المقبل 15 أغسطس، هو الموعد الأخير لسداد رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء للمواطنين الذين سبق لهم التقدم بطلبات للتصالح، حيث تمثل رسوم جدية التصالح 25% من إجمالي قيمة المخالفة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مهلة مخالفات البناء مجلس الوزراء التصالح الإسكان

أخبار تهمك

البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة بسبب تراجع مستويات التضخم

منذ ساعتين و 18 دقيقة

الزمالك يستقر على إعادة نجم الفريق

منذ ساعة و 28 دقيقة

بعد رمضان صبحي.. بيراميدز يقترب من ضم نجم الأهلي

منذ ساعتين

مفاجأة.. حميد أحداد يصدم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

الكشف عن تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة بايرن ميونيخ

منذ ساعة و نصف

المصل واللقاح يكشف مفاجآت صادمة عن اللقاح الروسي (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

محمد صلاح يوجه رسالة عاجلة إلى رمضان صبحي بعد انتقاله إلى بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

بايرن ميونيخ يفقد نجمه أمام برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

الكشف عن القيمة المالية التي دفعت رمضان صبحي لترك الأهلي

منذ نصف ساعة

أسرار رحيل رمضان صبحي من الأهلي إلى بيراميدز

منذ حوالي 12 ساعة

ما هو موضوع النقاش الذي تسبب في وفاة عصام العريان؟

منذ حوالي 9 ساعات

ساعات وتنتهي.. تصريح هام من الإسكان بشأن مهلة التصالح في مخالفات البناء

منذ نصف ساعة

أسعار الذهب تواصل الارتفاع وزيادة 7 جنيهات فى عيار 21

منذ أقل من ساعة

محمد صلاح يتلقى ضربة موجعة.. تعرف على التفاصيل

منذ أقل من ساعة

الأهلي يقترب من خطف نجم بيراميدز ردا على "صفعة" رمضان صبحي

منذ حوالي 13 ساعة

أيمن يونس يوجه رسالة قوية لرمضان صبحي

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

الإسكان: تسجيل 80 ألف طلب للتصالح في مخالفات البناء (فيديو)

برلماني: التصالح في مخالفات البناء يحقق إيرادات كبيرة للخزانة العامة

مقترح برلماني لإعادة النظر في قيمة رسوم التصالح بمخالفات البناء

يبدأ السداد 15 يوليو.. 4 إجراءات حكومية لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء

متحدث الوزراء: إزالة المباني المخالفة فورا بعد انتهاء مهلة التصالح

" التطوير العقاري" توضح طريقة تحديد قيمة التصالح في المخالفات (فيدييو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:06 م

أسعار الذهب تواصل الارتفاع وزيادة 7 جنيهات فى عيار 21

ما هو موضوع النقاش الذي تسبب في وفاة عصام العريان؟

01:30 م

بعد رمضان صبحي.. بيراميدز يقترب من ضم نجم الأهلي

08:01 م

الكشف عن القيمة المالية التي دفعت رمضان صبحي لترك الأهلي

09:32 م

محمد صلاح يتلقى ضربة موجعة.. تعرف على التفاصيل

09:08 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان