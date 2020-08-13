"مدينة الأبحاث" تعلن بشرة سارة لمصابي كورونا

الخميس 13/أغسطس/2020 - 09:27 م
مدينة الأبحاث العلمية والتكنولوجية
مدينة الأبحاث العلمية والتكنولوجية
الفجر
أعلنت مدينة الأبحاث العلمية والتكنولوجية ببرج العرب، بروتوكول علاجي جديد لفيروس كورونا (كوفيد - 19)، وذلك بتوليف أنسجة مزينة بجزيئات النانو لمقاومة البكتيريا والفيروسات، من خلال مركز التميز العلمي للدراسات قبل الإكلينيكية للأدوية، بتقنيات متطورة قادرة على تطوير صناعة الأدوية.

وأكد بيان وزارة التعليم العالي، الصادر عن الدكتورة دعاء أحمد غريب، القائم بأعمال مدير مركز تطوير الصناعات الدوائية والصيدلية والتخميرية، أن المركز وضع بروتوكول علاجي جديد لفيروس كورونا (كوفيد-19)، من خلال استخدام أدوية متاحة ومرخصة من إدارة الغذاء والدواء FDA، لإعادة استخدام الأدوية المصرح بها تمثل استراتيجية فعالة لاكتشاف الأدوية ذات الكفاءة والمضادة للفيروس، وصرحت بذلك منظمة الصحة العالمية التي سمحت باستخدام الأدوية المضادة للالتهابات، المضادة للفيروسات، والعوامل المضادة للملاريا.

يذكر أن المركز نجح في اختيار عدة أدوية ومُركبات مصرح باستخدامها تعمل كمضادات للفيروس، كما أن لها تأثيرًا إيجابيًا على إزالة السُمية من بعض الأدوية التي تستخدم حاليًا في مستشفيات العزل، إضافة إلى تأثيرها العلاجي على الأمراض المختلفة.

وتم إجراء العديد من التجارب المعملية على عدة مستويات، والتي أثبتت فعالية الأدوية والمُركبات، حيث تم عرضها على اللجنة العلمية المشكلة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدراستها.

وأضافت أن المركز نجح في إنتاج مواد تعقيم نانومترية غير كحولية فعالة وآمنة ورخيصة الثمن، معتمدةً على مركبات لها فعالية على العديد من الفيروسات والبكتريا المُمرضة والعديد من الفيروسات الخطرة التي تحتوي على الحمض النووي الريبوزي الإيجابي (positive-strand RNA (+RNA) viruses) والتي قد تصيب الإنسان بسهولة مثل متلازمة الالتهاب التنفسي الحاد (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس) وغيرها والتي ينتمى إليها فيروس كورونا.

وأشارت إلى أنه يمكن استخدام هذه المواد بأشكال عديدة بدءاً من معالجة الأسطح الملوثة في المستشفيات وغيرها، وإنتاج ملابس وقائية للأطقم الطبية وللمرضى لمقاومة العدوى، ويمكن ارتدائها لفترات أطول ولأكثر من مرة لمجابهة حالات انتشار العدوى والأوبئة دون الحاجة إلى تكرار تغييرها، مما يساهم وبشكل فعال في دعم القطاعات الصحية وتقليل الأعباء الاقتصادية بتوفير مواد مُعقمة فعالة رخيصة ومحلية الصنع.​

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مدينة الأبحاث العلمية والتكنولوجية كورونا علاج كورونا تكنولوجيا برج العرب

أخبار تهمك

محمد صلاح يوجه رسالة عاجلة إلى رمضان صبحي بعد انتقاله إلى بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقترب من خطف نجم بيراميدز ردا على "صفعة" رمضان صبحي

منذ حوالي 13 ساعة

ساعات وتنتهي.. تصريح هام من الإسكان بشأن مهلة التصالح في مخالفات البناء

منذ نصف ساعة

أسرار رحيل رمضان صبحي من الأهلي إلى بيراميدز

منذ حوالي 12 ساعة

بايرن ميونيخ يفقد نجمه أمام برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

محمد صلاح يتلقى ضربة موجعة.. تعرف على التفاصيل

منذ أقل من ساعة

أسعار الذهب تواصل الارتفاع وزيادة 7 جنيهات فى عيار 21

منذ أقل من ساعة

المصل واللقاح يكشف مفاجآت صادمة عن اللقاح الروسي (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

أيمن يونس يوجه رسالة قوية لرمضان صبحي

منذ حوالي 5 ساعات

ما هو موضوع النقاش الذي تسبب في وفاة عصام العريان؟

منذ حوالي 9 ساعات

الكشف عن تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة بايرن ميونيخ

منذ ساعة و نصف

مفاجأة.. حميد أحداد يصدم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة بسبب تراجع مستويات التضخم

منذ ساعتين و 18 دقيقة

الكشف عن القيمة المالية التي دفعت رمضان صبحي لترك الأهلي

منذ نصف ساعة

بعد رمضان صبحي.. بيراميدز يقترب من ضم نجم الأهلي

منذ ساعتين

الزمالك يستقر على إعادة نجم الفريق

منذ ساعة و 28 دقيقة

موضوعات متعلقة

أدوية قد تهزم كورونا.. تعرف عليها

الأردن يستخدم عقارًا قديمًا لعلاج فيروس كورونا

الهند تدرس الإنتاج المحلي من دواء إيبولا لعلاج فيروس كورونا

٣ أدوية اعتمدت لمواجهة كورونا.. تعرف عليها

"الصحة" السعودية بلازما الدم لعلاج المصابين بـ "كورونا"

مصر تسعى لتخفيف معاناة العالم.. تحركات لإيجاد علاج لفيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:06 م

أسعار الذهب تواصل الارتفاع وزيادة 7 جنيهات فى عيار 21

ما هو موضوع النقاش الذي تسبب في وفاة عصام العريان؟

01:30 م

بعد رمضان صبحي.. بيراميدز يقترب من ضم نجم الأهلي

08:01 م

الكشف عن القيمة المالية التي دفعت رمضان صبحي لترك الأهلي

09:32 م

محمد صلاح يتلقى ضربة موجعة.. تعرف على التفاصيل

09:08 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان