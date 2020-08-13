الكشف عن القيمة المالية التي دفعت رمضان صبحي لترك الأهلي

الخميس 13/أغسطس/2020 - 09:32 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
علي خلاف

أعلن مسؤولو النادي الأهلي، انتهاء قصة رمضان صبحي لاعب الفريق الكروي الأول بنادي هيدرسفيلد الإنجليزي، مع القلعة الحمراء، بعد اقتراب الجناح الدولي من الإنضمام لصفوف بيراميدز.

رحيل رمضان صبحي عن الأهلي

تحدثت مصادر صحفية، أن رمضان صبحي لاعب نادي هدرسفيلد الإنجليزي، حصل على مبلغ 5 ملايين دولار في 3 مواسم للتوقيع لنادي بيراميدز.

وأوضحت المصادر أن مسؤولي بيراميدز دفعوا نحو 5 ملايين جنيه إسترليني للحصول على بطاقة رمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي بشكل نهائي.

الأهلي يعلن رحيل رمضان صبحي

وكان النادي الأهلي، قد أعلن عبر بيان رسمي، رحيل رمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي، بعد فشل مفاوضات ضم الاعب بشكل نهائي، بعد قرار الرحيل برغبته في تمثيل فريق بيراميدز خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

 
 


 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رمضان صبحي بيراميدزو الأهلي أخبار الأهلي

أخبار تهمك

مفاجأة.. حميد أحداد يصدم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

الكشف عن تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة بايرن ميونيخ

منذ ساعة و نصف

أيمن يونس يوجه رسالة قوية لرمضان صبحي

منذ حوالي 5 ساعات

أسعار الذهب تواصل الارتفاع وزيادة 7 جنيهات فى عيار 21

منذ أقل من ساعة

الكشف عن القيمة المالية التي دفعت رمضان صبحي لترك الأهلي

منذ نصف ساعة

ساعات وتنتهي.. تصريح هام من الإسكان بشأن مهلة التصالح في مخالفات البناء

منذ نصف ساعة

ما هو موضوع النقاش الذي تسبب في وفاة عصام العريان؟

منذ حوالي 9 ساعات

المصل واللقاح يكشف مفاجآت صادمة عن اللقاح الروسي (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يستقر على إعادة نجم الفريق

منذ ساعة و 28 دقيقة

بعد رمضان صبحي.. بيراميدز يقترب من ضم نجم الأهلي

منذ ساعتين

الأهلي يقترب من خطف نجم بيراميدز ردا على "صفعة" رمضان صبحي

منذ حوالي 13 ساعة

بايرن ميونيخ يفقد نجمه أمام برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

أسرار رحيل رمضان صبحي من الأهلي إلى بيراميدز

منذ حوالي 12 ساعة

البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة بسبب تراجع مستويات التضخم

منذ ساعتين و 18 دقيقة

محمد صلاح يتلقى ضربة موجعة.. تعرف على التفاصيل

منذ أقل من ساعة

محمد صلاح يوجه رسالة عاجلة إلى رمضان صبحي بعد انتقاله إلى بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

الأهلي يضع سيناريو للتعاقد مع بديل رمضان صبحي

خطة جديدة من الأهلي لضم رمضان صبحي

آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع هيدرسفيلد لضم رمضان صبحي

ليس أودينيزي الإيطالي.. عرض أوروبي جديد يحسم مصير رمضان صبحي

عاجل - قناة الأهلي تُفجر مفاجأة كبرى بشأن رمضان صبحي

آخر تطورات أزمة رمضان صبحي في الأهلي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:06 م

أسعار الذهب تواصل الارتفاع وزيادة 7 جنيهات فى عيار 21

ما هو موضوع النقاش الذي تسبب في وفاة عصام العريان؟

01:30 م

بعد رمضان صبحي.. بيراميدز يقترب من ضم نجم الأهلي

08:01 م

الكشف عن القيمة المالية التي دفعت رمضان صبحي لترك الأهلي

09:32 م

محمد صلاح يتلقى ضربة موجعة.. تعرف على التفاصيل

09:08 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان