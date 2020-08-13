الكشف عن القيمة المالية التي دفعت رمضان صبحي لترك الأهلي





أعلن مسؤولو النادي الأهلي، انتهاء قصة رمضان صبحي لاعب الفريق الكروي الأول بنادي هيدرسفيلد الإنجليزي، مع القلعة الحمراء، بعد اقتراب الجناح الدولي من الإنضمام لصفوف بيراميدز.





رحيل رمضان صبحي عن الأهلي





تحدثت مصادر صحفية، أن رمضان صبحي لاعب نادي هدرسفيلد الإنجليزي، حصل على مبلغ 5 ملايين دولار في 3 مواسم للتوقيع لنادي بيراميدز.





وأوضحت المصادر أن مسؤولي بيراميدز دفعوا نحو 5 ملايين جنيه إسترليني للحصول على بطاقة رمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي بشكل نهائي.





الأهلي يعلن رحيل رمضان صبحي





وكان النادي الأهلي، قد أعلن عبر بيان رسمي، رحيل رمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي، بعد فشل مفاوضات ضم الاعب بشكل نهائي، بعد قرار الرحيل برغبته في تمثيل فريق بيراميدز خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.







