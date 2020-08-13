داعية إسلامي: الجنة فيها كل ما يحبه الإنسان حتى اصطحاب الحيوانات (فيديو)



واستشهد عفيفي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس، بالحديث النبوي الشريف، عنْ أبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِي الله تَعَالَى عنهُ: أنَّ النبيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كانَ يَومًا يُحَدِّثُ وعِنْدَهُ رجُلٌ مِنْ أهْلِ البَادِيَةِ أنَّ رَجُلًا مِنْ أهْلِ الجَنَّةِ اسْتأذَنَ رَبَّهُ فِي الزَّرْعِ، فَقَالَ لَهُ: ألَسْتَ فِيما شِئْتَ؟ قَالَ: بَلى، ولَكِنِّي أحِبُّ أنْ أزْرَعَ، قَالَ: فَبَذَرَ فبَادَرَ الطَّرْفَ نباتُهُ واسْتوَاؤُهُ واسْتِحْصَادُهُ فكَانَ أمْثال الجِبالِ، فيَقُولُ الله تَعَالَى: دُونَكَ يَا ابْنَ آدَمَ، فإنَّهُ لاَ يُشْبِعُكَ شيءٌ، فَقَالَ الأعْرَابِيُّ: وَالله لَا تَجِدُهُ إلاَّ قُرَشِيًَّا أوْ أنْصَاريًَّا فإنَّهُمْ أصْحابُ زَرْعٍ، وأمَّا نَحْنُ فلَسْنَا بأصْحَابِ زَرْعٍ، فضَحِكَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم.



وتابع العزازى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "كل ما يحبه الانسان فى الدنيا سيجعله الله معه فى الاخرة حتى وان كان اصطحاب حيوانات، وطيور".في حين قال الشيخ رمضان عفيفي، الداعية الإسلامى، إن أهل الجنة سيكون ما يطلبون، حتى وان كان هناك عمل مثل الزراعة والحرث والحصاد، لكنه ليس الموجود فى الدنيا، فالله يعطيك ما تحب ولا تجد فيه تعب ومشقة، فكل هذا يفعله المرء فى يوم واحد وليس فى أشهر.