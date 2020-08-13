السفير الفرنسي: مبادرة إعلان القاهرة تمثل حل سياسي للأزمة الليبية (فيديو)

الخميس 13/أغسطس/2020 - 09:06 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال السفير الفرنسي بالقاهرة ستيفان روماتيه، إن ليبيا هي ملف أساسي للغاية بالنسبة لأمن مصر وفرنسا، لافتَا إلى أن هناك تعاون وثيق بين القاهرة وباريس في هذا الملف يوميًا، خاصة ان ما يحدث في ليبيا يتعلق بأمن مصر وفرنسا بشكل خاص، وأوروبا بشكل عام.

وتابع السفير الفرنسي، خلال حواره مع فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الخميس، أن مبادرة القاهرة لحل الازمة الليبية هامة للغاية لحل الأزمة الليبية سياسيًا، في مشيرًا إلى أن القاهرة وباريس تعملان معًا من أجل وقف اطلاق، خاصة أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية، مشددًا على ضرورة العمل على اعداد مؤسسات ليبية تمثل جموع الشعب الليبي.

ومن أبرز بنود "إعلان القاهرة" لحل الأزمة الليبية، التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والتزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار من سعت 600 يوم 8 يونيوحزيران 2020.

كما يشمل الإعلان قيام كل إقليم من الأقاليم الثلاثة (المنطقة الشرقية، والمنطقة الغربية، والمنطقة الجنوبية) بتشكيل مجمع انتخابي يتم اختيار أعضائه من مجلسي النواب والدولة، على أن تتولى الأمم المتحدة الإشراف على المجمعات الانتخابية بشكل عام لضمان نزاهة سير العملية الخاصة باختيار المرشحين للمجلس الرئاسي.

ويقوم مجلس النواب الليبي باعتماد تعديلات الإعلان الدستوري من خلال لجنة قانونية يتم تشكيلها من قبل رئيس المجلس عقيلة صالح. وتحدد المدة الزمنية للفترة الانتقالية بـ18 شهرا قابلة للزيادة بحد أقصى 6 أشهر.

وتعاني ليبيا، عقب سقوط نظام الزعيم الراحل معمر القذافي عام 2011، من نزاع مسلح راح ضحيته الآلاف، كما وتشهد البلاد، منذ التوصل لاتفاق الصخيرات عام 2015، انقساما حادا في مؤسسات الدولة.

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