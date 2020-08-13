مدرب بايرن ميونخ يعلن جاهزية نجمه قبل مواجهة برشلونة

الخميس 13/أغسطس/2020 - 09:02 م
بوابة الفجر
أحمد عصام

أعلن هانسي فليك المدير الفني لبايرن ميونخ الألماني، عن جاهزية نجم الفريق قبل مواجهة برشلونة الإسباني مساء غد الجمعة في المباراة التي ستجمع بين الفريقين، ضمن منافسات دور الربع في بطولة دوري أبطال أوروبا. 

وقال ‏فليك في تصريحات صحفية منذ قليل: "جميع اللاعبين المتواجدين في لشبونة جاهزين، ومن ضمنهم ألفونسو ديفيز ظهير الفريق".

وكان قد تعرض ألفونسو ديفيز لإصابة خفيفة في تدريبات الفريق الأخيرة، مما وضع الشك بمشاركته خلال مباراة برشلونة المقبلة.  

ويعد ديفيز من اللاعبين الأساسيين داخل الفريق البافاري خلال الموسم الجاري، مع وجود النمساوي دافيد ألابا كقلب دفاع مع جيروم بواتينج في الفترة الأخيرة.

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