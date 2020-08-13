مركز حبيب جرجس للدراسات اللاهوتية بمغاغة يعلن قبول دفعة جديدة

الخميس 13/أغسطس/2020 - 09:04 م
بوابة الفجر
حازم رفعت
أعلن مركز الأرشيدياكون حبيب جرجس للدارسات اللاهوتية التابع لإيبارشية مغاغة والعدوة للأقباط الأرثوذكس – شمال محافظة المنيا؛ برئاسة الأنبا اغاثون، أسقف الإيبارشية، عن قبول دفعة جديدة من الدارسين للعام الدراسي 2020- 2021، وذلك للدراسة بالمركز.

وقال المركز في بيان له، اليوم الخميس، إن الدراسة لمدة ثلاثة سنوات لكل عام ينقسم على فصلين دراسين، موضحًا أن الترم الأول يبدأ من شهر سبتمبر المقبل إلى ديسمبر المقبل؛ والترم الثاني يبدأ من شهر فبراير حتى يونيو.

وأكد المركز أن الدراسة في اقسام الدراسات تكون يومي (الإثنين – الثلاثاء – الأربعاء)؛ وفي قسم الألحان تكون يومي (الخميس – الجمعة – السبت) من كل أسبوع الساعة الثالثة والنصف عصرًا إلى السابعة مساءًا.

وأضاف أن الدراسة في المركز بقسم الدراسات؛ وهي عن الاتي (العهد القديم – وعهد الجديد – لغة قبطية – لغة يونانية – لغة إنجليزية – لاهوت مُقارن – لاهوت عقيدي – لاهوت رعوي – لاهوت نظري – لاهوت ادبي – لاهوت طقسي ليتورجيات – تاريخ الكنيسة - علم الأباء – علم الوعظ – تمنية بشرية – مشورة – التربية المسيحية – علم النفس – أحوال شخصية – جغرافيا الكتاب المقدس – قوانين الكنيسة – علوم الحاسب الآلي.

أما عن قسم الألحان فتكون الدراسة عن (كتاب مقدس – لغة قبطية – طقس علمي – قواعد وعلوم الموسيقى التسبحة – الحان القداس الإلهي – الحان المناسبات مثل الحان الصوم الكبير واسبوع الألآم – الحان عشية وباكر وايروسات الشماس).

إقرأ ايضًا.. الكنيسة تحيي الذكرى الثالثة لرحيل الأنبا كيرلس أسقف ميلانو

تٌحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، الذكرى السنوية الثالثة لرحيل الأنبا كيرلس، أسقف إيبارشية ميلانو للأقباط الأرثوذكس والنائب الباباوي في أوروبا.

ورحل الأنبا كيرلس في الرابع عشر من شهر أغسطس عن عمر ناهز 65 عامًا في عام 2017م نتيجة إصابته بأزمة قلبية مفاجئة.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في تصريحات صحفية سابقة، إن الأنبا كيرلس كان متواجدًا الليلة التي تسبق وفاته مع مجمع كهنة الإيبارشية؛ وقضى معهم وقتًا طويلًا إمتد حتى منتصف ليل الإثنين قبل أن يعود لقلايته "سكنه".

وأكد أنه في صباح اليوم التالي تأخر الأنبا كيرلس عن الخروج من قلايته على غير عادته، ولما طال الوقت ذهبوا إلى القلاية وطرقوا بابها ولما لم يرد فتحوا الباب فوجدوه قد توفي".

وحزنت الجالية المصرية في أوروبا علي رحيل هذا الرجل بعد أن تلقوا خبر وفاته في ايطاليا بصدمة كبيرة عبرت عنه بحزنها العميق على فقدان رجل كان دوره نشر السلام والمحبة وتهدئة الخواطر بالكلمات الطيبة النابعة جدورها من السماء.

ونعى المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية وعلى رأسه قداسة البابا "تواضروس الثاني، مطران ميلانو والنائب البابوي لأوروبا ويطلبون عزاءً لمجمع كهنة إيبارشية ميلانو ولكل أبنائه ومحبيه.

ويشارك طاقم الإيطالية جميع المواطنين المصريين، بالأخص المسيحيين والأقباط، حزنهم على فقدان رجل السلام، ونقدم لهم تعازينا الصادقة وإنا لله وإنا إليه راجعون.

ولد الأنبا كيرلس، بمدينة سوهاج في 15 أكتوبر 1952 باسم "حليم ناشد أثناسيوس"، وعمل مهندسًا، وترهب بدير البراموس بوادي النطرون، تحت اسم الراهب كيرلس، في 11 يونيو 1979، سيم قسًا في 27 فبراير 1980، كُلف بخدمة الشباب والقرية بالمنيا، اختير لنوال درجة الأسقفية أسقفًا عامًا للخدمة في إيبارشية المنيا وأبو قرقاص، في 22 يونيو 1986.

وتم تجليس الأنبا كيرلس، كأول أسقف قبطي في ايطاليا في 2 يونيو1996، وفي بداية عصر البابا تواضروس الثاني، صدر قرار بابويًا بتعيينه نائبًا بابويًا لأوروبا.

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