أسعار الذهب تواصل الارتفاع وزيادة 7 جنيهات فى عيار 21

تواصل أسعار الذهب الارتفاع خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس، ليسجل عيار 21 نحو 867 جنيها مقارنة بمستوى 860 جنيها بمنتصف التعاملات مرتفعا بنحو 7 جنيهات للجرام ، وذلك بدعم من صعود الذهب العالمي بفضل انخفاض الدولار، ليسجل المزيد من الصعود أعلى من مستوى 1900 دولار .













أسعار الذهب الآن





عيار ١٨ : 743.15

عيار ٢١ : 867

عيار ٢٤ : 990.85



الجنيه الذهب : 6936

السعر العالمي : 1966



أسعار الذهب فى منتصف التعاملات





عيار ١٨ : 737.15





عيار ٢١ : 860





عيار ٢٤ : 982.85









الجنيه الذهب : 6880









أسعار الذهب بنهاية التعاملات الصباحية





عيار ١٨ : 732.85

عيار ٢١ : 855

عيار ٢٤ : 977.10

الجنيه الذهب : 6840

السعر العالمي : 1931





أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية





سعر الذهب عيار 18 : 738.75 جنيها.

سعر الذهب عيار 21 : 862 جنيها.

سعر الذهب عيار 24 : 985.25 جنيها.

الجنيه الذهب : 6896 جنيها.









أسعار الذهب العالمي:









واصلت أسعار الذهب الارتفاع خلال تعاملات اليوم الخميس، مع تراجع سعر الدولار الأمريكي بضغط من تحذير من انخفاض معدلات النمو بالولايات المتحدة مع استمرار ظاهرة تفشي جائحة فيروس كورونا.





وعاودت قيمة المعدن الأصفر الصعود أعلى حاجز 1900 دولار للأوقية بعد خسائر حادة تعرض لها الذهب في غضون اليومين الماضيين.





واستفاد الذهب من بيئة معدلات الفائدة المنخفضة للغاية بالإضافة للمخاوف حيال التداعيات الاقتصادية العالمية التي خلفها وباء "كوفيد-19" وسط تزايد عدد الإصابات الجديدة.









وحذر مسؤولي السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي من أن نمو الاقتصاد الأمريكي قد يكون خافتاً حتى يتم احتواء الفيروس.





وتلقى المعدن الأصفر الدعم من الهبوط الذي سيطر على العملة الأمريكية اليوم، حيث إنه يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.









وعززت خطوات طباعة الأموال من جانب البنوك المركزية العالمية من جاذبية الذهب كملاذ آمن في العام الحالي، كون المعدن يعتبر بمثابة أداة للتحوط ضد انخفاض قيمة العملة والتضخم.





وعلى الصعيد الاقتصادي، تراجع عدد طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي دون مليون طلب لأول مرة في عهد الوباء.









كما شهدات أسعار الواردات الأمريكية زيادة تتجاوز توقعات المحللين خلال الشهر الماضي.





وبحلول الساعة 2:14 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 1.3 بالمائة أو ما يوازي 25.71 دولار ليصل إلى 1941.54 دولار للأوقية.





كما تحول سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر ديسمبر للصعود بنحو 0.2 بالمائة إلى 1952.20 دولار للأوقية.









وفي تلك الأثناء، تراجع مؤشر الدولار الأمريكي والذي يقارن أداء الورقة الخضراء مقابل 6 عملات رئيسية أخرى بنحو 0.5 بالمائة ليهبط إلى 92.990.



