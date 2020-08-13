التضامن: 65 ألف جنيه تعويض للمتوفى في حادث غرق معدية البحيرة

الخميس 13/أغسطس/2020 - 09:02 م
نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي
نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي
آيات عامر
قررت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، صرف 65 ألف جنيه للمتوفى في حادث انقلاب معدية ناحية قرية دمشلي بكوم حمادة بمحافظة البحيرة، والذي أسفر عن وفاة 4 حتى الآن فيما يجري حاليا إنتشال باقي الضحايا، بناءً على توجيهات المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

وقالت القباج إن الحادث ينطبق عليه تعريف النكبة العامة والوارد بالقرار الوزاري رقم ١٧٨ لسنة ٢٠١٢، وكذلك القرار الوزاري رقم ٨٦ لسنة ٢٠١٩، بشأن قواعد وإجراءات صرف المساعدات الاستثنائية في حالات الكوارث والنكبات العامة والفردية، لذلك سيتم صرف مبلغ ٥٠ ألف جنيه لكل حالة وفاة من بند الإغاثة الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي.

وأضافت القباج أنه سيتم صرف ١٠ آلاف جنيه لكل حالة وفاة رب أسرة و٥ آلاف لكل وفاة لفرد من الأسرة من مؤسسة التكافل الاجتماعي بالبحيرة كمساعدة فورية لحين الانتهاء من إجراءات استخراج المستندات لصرف المساعدة المقررة بالقرار الوزاري، بالإضافة إلى ٥ آلاف جنيه من مؤسسة ساويرس للتنمية.

كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بإجراء الابحاث الاجتماعية للأسر المتضررة لدراسة مدي إمكانية استفادتها من برامج الدعم النقدى المشروط تكافل وكرامة وفق محددات وشروط الاستحقاق.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مجلس الوزراء غرق معدية تعويض التضامن الإجتماعي البحيرة

أخبار تهمك

أسرار رحيل رمضان صبحي من الأهلي إلى بيراميدز

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يقترب من خطف نجم بيراميدز ردا على "صفعة" رمضان صبحي

منذ حوالي 13 ساعة

أسعار الذهب تواصل الارتفاع وزيادة 7 جنيهات فى عيار 21

منذ أقل من ساعة

بايرن ميونيخ يفقد نجمه أمام برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

محمد صلاح يوجه رسالة عاجلة إلى رمضان صبحي بعد انتقاله إلى بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

المصل واللقاح يكشف مفاجآت صادمة عن اللقاح الروسي (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

ما هو موضوع النقاش الذي تسبب في وفاة عصام العريان؟

منذ حوالي 9 ساعات

بعد رمضان صبحي.. بيراميدز يقترب من ضم نجم الأهلي

منذ ساعتين

الكشف عن تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة بايرن ميونيخ

منذ ساعة و نصف

مفاجأة.. حميد أحداد يصدم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة بسبب تراجع مستويات التضخم

منذ ساعتين و 18 دقيقة

الكشف عن القيمة المالية التي دفعت رمضان صبحي لترك الأهلي

منذ نصف ساعة

محمد صلاح يتلقى ضربة موجعة.. تعرف على التفاصيل

منذ أقل من ساعة

أيمن يونس يوجه رسالة قوية لرمضان صبحي

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يستقر على إعادة نجم الفريق

منذ ساعة و 28 دقيقة

ساعات وتنتهي.. تصريح هام من الإسكان بشأن مهلة التصالح في مخالفات البناء

منذ نصف ساعة

موضوعات متعلقة

مساعدات مالية لضحايا حادث لقمة العيش في الدقهلية

وزيرة التضامن: إضافة 50 ألف أسرة جديدة لبرنامج تكافل وكرامة

وزيرة التضامن: تقديم الدعم للمضارين من انهيار عقارين بالمحلة الكبرى والمنصورة

صرف إعانة 10 آلاف جنيه لأسر ضحايا "معدية الموت"

ننشر أسماء ضحايا حادث غرق "معدية الموت" في البحيرة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:06 م

أسعار الذهب تواصل الارتفاع وزيادة 7 جنيهات فى عيار 21

ما هو موضوع النقاش الذي تسبب في وفاة عصام العريان؟

01:30 م

بعد رمضان صبحي.. بيراميدز يقترب من ضم نجم الأهلي

08:01 م

الكشف عن القيمة المالية التي دفعت رمضان صبحي لترك الأهلي

09:32 م

محمد صلاح يتلقى ضربة موجعة.. تعرف على التفاصيل

09:08 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان