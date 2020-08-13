الفجر الرياضي فيديوهات الفجر الرياضي أهداف مباراة - سموحة 1 × 1 المقاولون العرب - الدوري المصري الخميس 13/أغسطس/2020 - 08:47 م محمد مرعي Advertisements حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق موقعة سموحة والمقاولون العرب في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات الدوري المصري لكرة القدم. أخبار تهمك الكشف عن القيمة المالية التي دفعت رمضان صبحي لترك الأهلي منذ نصف ساعة المصل واللقاح يكشف مفاجآت صادمة عن اللقاح الروسي (فيديو) منذ حوالي 13 ساعة البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة بسبب تراجع مستويات التضخم منذ ساعتين و 18 دقيقة ما هو موضوع النقاش الذي تسبب في وفاة عصام العريان؟ منذ حوالي 9 ساعات مفاجأة.. حميد أحداد يصدم الزمالك منذ حوالي 5 ساعات ساعات وتنتهي.. تصريح هام من الإسكان بشأن مهلة التصالح في مخالفات البناء منذ نصف ساعة أسعار الذهب تواصل الارتفاع وزيادة 7 جنيهات فى عيار 21 منذ أقل من ساعة الأهلي يقترب من خطف نجم بيراميدز ردا على "صفعة" رمضان صبحي منذ حوالي 13 ساعة الزمالك يستقر على إعادة نجم الفريق منذ ساعة و 28 دقيقة محمد صلاح يتلقى ضربة موجعة.. تعرف على التفاصيل منذ أقل من ساعة الكشف عن تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة بايرن ميونيخ منذ ساعة و نصف أيمن يونس يوجه رسالة قوية لرمضان صبحي منذ حوالي 5 ساعات أسرار رحيل رمضان صبحي من الأهلي إلى بيراميدز منذ حوالي 12 ساعة محمد صلاح يوجه رسالة عاجلة إلى رمضان صبحي بعد انتقاله إلى بيراميدز منذ حوالي 4 ساعات بايرن ميونيخ يفقد نجمه أمام برشلونة منذ حوالي 6 ساعات بعد رمضان صبحي.. بيراميدز يقترب من ضم نجم الأهلي منذ ساعتين