بكري يكشف تفاصيل زيارة رئيس المخابرات لجنوب السودان (فيديو)

الخميس 13/أغسطس/2020 - 08:40 م
الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري
هدى عبدالرازق
قال الإعلامي مصطفى بكري إن الزيارة التى قام بها الوزير عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية إلى جنوب السودان كانت زيارة فى غاية الأهمية حيث تناولت كل ما يهم العلاقات الثنائية بين البلدين، وأسس تطويرها، وكذلك حال القضايا الراهنة وتأثيرها على الأمن الإقليمي.

وتابع خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة صدى البلد، مساء الخميس، أن المخابرات العامة كانت قد لعبت فى وقت سابق دورا مهما إلى جانب جنوب السودان الشقيق فى المساعدة على إتمام الإتفاق الذى جري بين حكومة جنوب السودان والمعارضة بهدف إنهاء النزاع حيث تم بموجب هذا الإتفاق تسمية رياك مشار نائبا أول للرئيس، وقد رحبت بهذا الإتفاق وأعربت وزارة الخارجية المصرية عن أمل مصر فى أن تكون هذه الخطوة دافعا لجهود تنفيذ كافة بنود اتفاق السلام بما يحقق السلام الدائم والشامل فى جنوب السودان.

وأضاف أنه وفى إطار ذلك فى الرابع من شهر مارس الماضى استقبل الرئيس السيسى جيمس وانى نائب رئيس جنوب السودان بحضور الوزير عباس كامل، حيث صرح السفير بسام راضى بأن الرئيس السيسي رحب بالخطوة المهمة التى حققتها مؤخرا الاطراف فى جنوب السودان بإعلان الرئيس سيلفا كير وزعيم المعارضة رياك مشار عن اعتزامهما البدء فى تشكيل حكومة الوحدة الوطنية تنفيذا لمقررات اتفاق السلام. 

وأشار إلى أنه خلال الزيارة الأخيرة للوزير عباس كامل، التقى مطولا مع الرئيس سيلفا كير، حيث أبلغه رسالة من الرئيس السيسى أعرب خلالها عن دعم مصر الكامل لجنوب السودان فى سبل تحقيق الامن والإستقرار وأيضا التقى النائب الأول رياك مشار، حيث تناول اللقاء تهنئة مصر بتنفيذ مخرجات اتفاق السلام وتعينه نائبا أول للرئيس والتأكيد على دعم مصر لشعب جنوب السودان من أجل السلام الدائم والإستقرار فى البلاد.

وأكد بكري أن الوزير عباس كامل عقد العديد من اللقاءات الأخرى مع مدير المخابرات العامة ومستشار الرئيس للشئون الامنية حيث بحث معهما سبل التعاون الثنائى لمكافحة الإرهاب وتناولت زيارة الوزير عباس كامل اجتماعا هاما مع قادة الجبهة الثورية السودانية للوقوف على الترتيبات النهائية لتحقيق السلام بين الفصائل السودانية المسلحة ودولة السودان، وجهد ليس وليد هذا اللقاء الأخير، بل سبق للوزير عباس كامل أن عقد العديد من اللقاءات المعنية بفض النزاع المسلح بين بعض هذه الفصائل والسودان وقضايا عديدة تناولتها الزيارة الهامة للوزير عباس كامل من بينها بالقطع المواقف المتعلقة بسد النهضة وإصرار مصر على الخيار السلمى يضمن الحقوق المائية لكافة الأطراف المعنية. 

وختم أنه افتتح الوزير عباس وبرفقته الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان المركز الطبي الجديد، وسط ترحيب كبير من كافة المسئولين والمواطنين الذين حملوا الوزير عباس كامل الشكر والتقدير للرئيس السيسى ودعمه ابكافة الإماكانيات لدولة جنوب السودان.



وافتتح رئيس المخابرات العامة ووزيرة الصحة المصرية وبرفقتهما عدد من المسئولين فى دولة جنوب السودان المركز الطبى المصرى الجديد بمدينة جوبا وسط ترحيب كبير من المواطنين والمسئولين فى شعب الجنوب سودانى الشقيق.

التقت وزيرة الصحة هالة زايد، أمس الأربعاء، مع نظيرتها فى دولة جنوب السودان إليزابيث أشواى للتباحث بشأن تطوير وتعزيز التعاون بين مصر وجنوب السودان فى المجال الطبى. 

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جنوب السودان الوزير عباس كامل المركز الطبي المصري الصحة الإعلامي مصطفى بكري

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