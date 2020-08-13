"خطوة تاريخية".. بايدان يعلق على اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل

اثمن جو بايدن، المرشح الديموقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية ونائب الرئيس الأمريكي السابق، اتفاقية السلام بين الإمارات وإسرائيل التي تم الإعلان عنها اليوم الخميس.

ووصف بايدن الاتفاق بأنه خطوة تاريخية وأن قرار الإمارات يعتبر "عمل شجاع من رجل دولة"، وفقا لوكالة رويترز.

وفى وقت سابق من اليوم، أعلن البيت الأبيض عن اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية الولايات المتحدة؛ مقابل تجميد قرار ضم أجزاء جديدة من الضفة الغربية.

وقال البيت الأبيض- في بيان له-: إنه تم إتمام اتفاق سلام في اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ وفقًا لقناة العربية.

وأضاف البيان: أنه تم الاتفاق على مباشرة العلاقات الثنائية بين إسرائيل والإمارات.