وزيرة الصحة: منح 10 أطباء من جنوب السودان سنويًا منحة الزمالة المصرية



وتوجه الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة توجه إلى دولة جنوب السودان في زيارة للقاء الرئيس سلفاكير وعدد من المسئولين فى الدولة.



وقد نقل رئيس المخابرات العامة رسالة من الرئيس السيسي إلى سلفاكير رئيس جنوب السودان أكد فيها على قوة العلاقات بين البلدين.



قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن دولة جنوب السودان دولة حديثة، وتحتاج إلى مزيد من الدعم، والمساعدة ليس فقط على مستوى توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وإنما أيضا على مستوى وضع الخطط الاستراتيجية، وتدريب كوادر تكون قادرة على إدارة النظام الصحي هناك.وأشارت "زايد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أن تشغيل المركز سيتم من خلال فريق طبي من وزارة الصحة، ومدير مركز مصري، منوهة بأن مصر قررت تقديم منحة لنحو 10 أطباء من جنوب السودان في تخصصات الأساسية لديهم على حساب الحكومة المصرية سنويا.افتتح رئيس المخابرات العامة ووزيرة الصحة المصرية وبرفقتهما عدد من المسئولين فى دولة جنوب السودان المركز الطبى المصرى الجديد بمدينة جوبا وسط ترحيب كبير من المواطنين والمسئولين فى شعب الجنوب سودانى الشقيق.التقت وزيرة الصحة هالة زايد، أمس الأربعاء، مع نظيرتها فى دولة جنوب السودان إليزابيث أشواى للتباحث بشأن تطوير وتعزيز التعاون بين مصر وجنوب السودان فى المجال الطبى.