الأنبا باخوم يزور كنيسه عذراء السجود للأقباط الكاثوليك

الخميس 13/أغسطس/2020 - 08:35 م
بوابة الفجر
حازم رفعت
زار الانبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر، اليوم الخميس، كنيسة عذراء السجود بوسط القاهرة.

وترأس نيافته، القداس الإلهي بالكنيسة ذاتها، وشاركه الصلاة الاب الراعي جورج جميل والاب عماد اللعازرى، وذلك بحضور بعض من شعب الرعية.

وكانت كنيسة عذراء السجود للأقباط الكاثوليك بشارع أحمد حلمي، قد إفتتحت نهضة السيدة العذراء استعدادًا لعيد انتقال القديسة العذراء مريم بالنفس والجسد إلى السماء، وذلك تحت رعاية وحضور الأب جورج جميل راعي الكنيسة.

شارك في فعاليات النهضة شعب الرعية، وألقي الكلمة الروحية الأب عماد اللعازري، كما تم افتتاح معرض المشغولات بالكنيسة.

ومن ناحية أخرى، نظم مكتب التعليم المسيحي الإيبارشي للأقباط الكاثوليك، اليوم الأربعاء، مسابقة روحية لكنائس إيبارشية الإسماعيلية، وذلك تحت إشراف الأب أندراوس فوزي مسئول المكتب.


جاء ذلك تحت إشراف الأنبا دانيال لطفي، مُطران إيبارشية الإسماعيلية مدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، ورعاية الأنبا مكاريوس توفيق، المُطران الشرفي للإيبارشية.

وقام المكتب بتحضير دراسة ومسابقة في إنجيل القديس متي البشير لكافة المراحل السنية، حيث تم تكليف أمناء الخدمة بالكنائس بالإيبارشية بالتواصل مع المخدومين في كافة المراحل، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما تم توزيع الجوائز على كافة الرعايا التي شاركت في المسابقة الكتابية.

وفي سياق آخر، نظم مكتب التعليم الإيبارشي مسابقة أخري للمواهب الفردية الفنية: مثل الرسم والتسبيح، بالإضافة إلى العزف والألحان الفردية، حيث تم عرض هذه المواهب في فيديوهات تعليمية أذيعت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.


وتم أيضًا توزيع الجوائز على كافة الرعايا التي شاركت في المسابقة الفنية.

وفي سياق منفصل؛ قام غبطةُ البطريرك إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، اليوم الأربعاء، بالإدلاء صوته في انتخابات مجلس الشيوخ.

وشكر غبطته جميع المهتمّين والعاملين في تنظيم الانتخابات.


وأخيرًا تمنّى غبطته لمصر أن يعلو شأنها، وتنعم بوافر السلام، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتّاح السيسي والحكومة مع مجلس النواب وأخيرًا مجلس الشيوخ الجديد.

في سياق آخر تراس الانبا إبراهيم إسحاق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس الأساقفة بمصر، قدَّاس تأبين الأب ميشيل لوبوردية مع لفيف من الآباء البرادو من القاهرة والمنيا.

وألقى البطريرك، العظة حول نشيد المحبَّة (١كو١٣) وكيف كان الأب ميشيل محبَّا للجميع وفي خدمة الكلّ بروح وديعة وبسيطة.

في سياق آخر، تراس الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبو قرقاص للأقباط الكاثوليك، نهضة صوم السيدة العذراء مريم، استعدادا لعيد انتقالها إلى السماء بالنفس والجسد.


جاء ذلك بمطرانية أم النعم الإلهية، حيث بدأت منذ أمس الاثنين، وحتى غدا الأربعاء الموافق ١٢ أغسطس


وكان في استقبال نيافته الأب القمص يونان إستمالك راعى المطرانية، وشعبها، حيث دارت عظة نيافته حول "الغفران أساس الإيمان.

وشارك صاحب النيافة الأنبا بشارة جودة في الرياضة الروحية لراهبات القلب المقدس، في الفترة من الثامن من شهر أغسطس الجاري، وحتى الثاني عشر من الشهر نفسه، وذلك بدير الراهبات بأبو قرقاص البلد.

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