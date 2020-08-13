"اعتزل ما يؤذيك" كليب جديد الفنان محمد مجدي

الخميس 13/أغسطس/2020 - 08:26 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
أطلق الفنان الشاب "محمد مجدي" كليب أغنيته الجديدة "اعتزل ما يؤذيك" على موقع التواصل الاجتماعي وعلى موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، الأغنية من كلمات الشاعر أحمد علاء وتوزيع زووم، وإخراج نبيل مكاوي ومن ألحان وغناء الفنان محمد مجدي.

وصرح مجدي أنه تم الانتهاء من الألبوم كاملاً ولكنه سيقوم بنشره بطريقة السنجل تقريباً أغنية كل شهر، تعتبر "اعتزل ما يؤذيك" قد انتهى منها منذ ثلاثة سنين ولكن كان يتمنى أن تكون أول أغنية في الألبوم وعندما حان الوقت المناسب قمت بتصويرها ونشرها مباشرة، ومن خلال الأغنية كنت اتمنى أن تكون طاقة إيجابية لكل الناس كما كانت لي، وفيها رسالة واضحة أن كل ما يضايقك اتركه وعيش حياتك كما تريد، وتميز طابع الكليب ببث الطاقة الإيجابية لكل الناس وتميز بتصويره المتميز.
"اعتزل ما يؤذيك" كليب جديد الفنان محمد مجدي
"اعتزل ما يؤذيك" كليب جديد الفنان محمد مجدي
"اعتزل ما يؤذيك" كليب جديد الفنان محمد مجدي
"اعتزل ما يؤذيك" كليب جديد الفنان محمد مجدي
"اعتزل ما يؤذيك" كليب جديد الفنان محمد مجدي
"اعتزل ما يؤذيك" كليب جديد الفنان محمد مجدي
"اعتزل ما يؤذيك" كليب جديد الفنان محمد مجدي
"اعتزل ما يؤذيك" كليب جديد الفنان محمد مجدي
"اعتزل ما يؤذيك" كليب جديد الفنان محمد مجدي
"اعتزل ما يؤذيك" كليب جديد الفنان محمد مجدي

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