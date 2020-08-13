"اعتزل ما يؤذيك" كليب جديد الفنان محمد مجدي

أطلق الفنان الشاب "محمد مجدي" كليب أغنيته الجديدة "اعتزل ما يؤذيك" على موقع التواصل الاجتماعي وعلى موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، الأغنية من كلمات الشاعر أحمد علاء وتوزيع زووم، وإخراج نبيل مكاوي ومن ألحان وغناء الفنان محمد مجدي.



