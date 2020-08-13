السيسي يهنئ "بن زايد" باتفاقية السلام الإماراتية ويصفها بـ"التاريخية"

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي، أعرب سيادته خلاله عن التهنئة لخطوة السلام التاريخية التي قامت بها دولة الإمارات.





وخلال الاتصال، أوضح الرئيس أن تلك الخطوة من شأنها ان تدفع جهود عملية السلام وتفتح آفاق الاستقرار في منطقة الشرق الاوسط، مشيدا بما تم بموجب الاتفاق من ايقاف قرارإسرائيل بضم للأراضي الفلسطينية.





من جانبه أعرب الشيخ محمد بن زايد عن خالص امتنان دولة الامارات حكومة وشعباً لهذه اللفتة من الرئيس وللدعم المصري المتواصل لتحقيق الامن والاستقرار في المنطقة ولجهودها واسهاماتها التاريخية الرائدة في احلال السلام في منطقة الشرق الاوسط.