رسالة صادمة من خالد الجندي للسلفيين (فيديو)

الخميس 13/أغسطس/2020 - 08:11 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
وصف الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الشيوخ السلفيين بـ"شيوخ منتصف العصا".

ووجه "الجندي"، رسالة إلى الشيوخ السلفيين، قائلًا: "كفاكم مياصة ومراوغة فى خطابكم.. انتم مع الدولة أم ضدها، الدولة ليست سياسة، فالدولة بلا دين لا شىء".

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "من يدعو منكم الى رئيس الدولة وجيشها، ترفعه على راسنا، ومن لا يفعل ستترك الحكم للشعب، فلا أحد يعرف مع من انتم، لا يوجد شيء ثالث تكونوا طرفا فيه، انتم تعيبون علينا انتماءنا إلى الوطن، ودعاءنا الرئيس والجيش، ولا نعرف مع من انتم وما موقفكم".



وقال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن حديث: "ثلاثٌ جِدُّهنَّ جِدٌّ، وَهَزلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكاحُ، والطَّلاقُ، والرَّجعةُ"، ليس صحيحًا، لافتا إلى أن هذا الحديث لا يمكن أن يكون صحيحا، ولو صحيح سيصبح نجوم السينما تزوجوا وهم يمثلون.

وتابع "الجندي"، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "كل ما نتكلم عن الطلاق الشفهى، يقولوا هذا الحديث".
 

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الطلاق له شروط فكيف يترتب عليه هذا الحديث، والآن لا يجوز الطلاق إلا بختم وزارة العدل.


وقال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خلال تصريحات تليفزيونية سابقة، إن حديثه عن عدم وقوع الطلاق الشهوي، أنقذ بفضل الله مئات الآلاف والملايين من الأسر التي ضاعت، بسبب فتاوى بعض المشايخ الذي يقعون الطلاق الشهوي لأي خلاف زوجي، معقبًا: "الطلاق الشفوي أدى لتدمير أسر، خراب بيوت، وزيادة أطفال الشارع".

وتابع "الجندي"، أن الأبناء هي أعظم أمانة من الله عز وجل، وسنسأل عليهم يوم القيامة، مشددًا على ضرورة عدم الثقة في أي أحد على الأبناء، خاصة الذي لا يستطيعون التميز، والتعبير عما حدث لهم.

وشدد عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، على ضرورة عدم الانزعاج من أسئلة الأطفال عن كيفية أدارة الله عز وجل الدنيا، معقبًا: "قول لأبنكم إن ربنا بينور الدنيا، زي ما بنور اللبمة دي، وهذا الامر لا يوجد في أي مخالفة للإسلام، لأن الله شبه نوره السماوات الأرض مثل المصباح في القرآن الكريم، وهذا واضح في قوله تعالى:" مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ۖ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ".

أخبار تهمك

استبعاد صالح جمعة وفتحي.. مفاجأت بالجملة في قائمة الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي

منذ ساعة

كيكي سيتين يحسم موقف ديمبيلي من المشاركة أمام بايرن ميونيخ

منذ ساعة

بعد رمضان صبحي.. بيراميدز يقترب من ضم نجم الأهلي

منذ نصف ساعة

أيمن يونس يوجه رسالة قوية لرمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

محمد صلاح يوجه رسالة عاجلة إلى رمضان صبحي بعد انتقاله إلى بيراميدز

منذ ساعتين و 29 دقيقة

مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي في الدوري المصري

منذ ساعتين و 22 دقيقة

البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة بسبب تراجع مستويات التضخم

منذ أقل من ساعة

ماذا طلب عصام العريان من قاضي اقتحام الحدود الشرقية قبل وفاته؟

منذ حوالي 3 ساعات

تشافي يوجه صدمة كبيرة لجماهير برشلونة

منذ ساعة و 26 دقيقة

أسرار رحيل رمضان صبحي من الأهلي إلى بيراميدز

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يقترب من خطف نجم بيراميدز ردا على "صفعة" رمضان صبحي

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة.. حميد أحداد يصدم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

ما هو موضوع النقاش الذي تسبب في وفاة عصام العريان؟

منذ حوالي 7 ساعات

بايرن ميونيخ يفقد نجمه أمام برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

المصل واللقاح يكشف مفاجآت صادمة عن اللقاح الروسي (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. برشلونة يتعاقد مع صديق إنييستا

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:43 م

البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة بسبب تراجع مستويات التضخم

ما هو موضوع النقاش الذي تسبب في وفاة عصام العريان؟

01:30 م

بعد رمضان صبحي.. بيراميدز يقترب من ضم نجم الأهلي

08:01 م

محمد صلاح يوجه رسالة عاجلة إلى رمضان صبحي بعد انتقاله إلى بيراميدز

06:02 م

أيمن يونس يوجه رسالة قوية لرمضان صبحي

05:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان