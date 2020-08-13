تعرف على نتائج مسحات كورونا لجمهورية شبين بالقسم الثاني

الخميس 13/أغسطس/2020 - 08:11 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي


كشفت اللجنة الطبية، التي تجرى مسحات كورونا للاعبي القسم الثاني، عن ظهور أربعة إصابات بين لاعبي فريق جمهورية شبين، أحد أندية المجموعة الثانية.

وشهدت نتائج المسحات، تواجد ثلاث إصابات بين الاعبين، بجانب طبيب الفريق، وتقرر عزل الرباعي لحين الإطمئنان عليهم، قبل إنضمامهم للتدريبات الجماعية، التي ستنطلق يوم السبت المقبل.

ويحتل الجمهورية، المركز السادس، بجدول الترتيب، برصيد 22 نقطة، حيث خاض 17 مباراة، حقق خلالهم، 5 إنتصارات، و7 تعادلات، وتلقى 5 هزائم، وسجل 11 هدف، وعليه 9 أهداف.

ومن المقرر أن يخوض الفريق المنوفي، 5 مباريات، عقب إستكمال، القسم الثاني، حيث سيواجه، النجوم، على ملعبه، ثم سيخرج لملاقاة فريقا المريخ، والنصر، قبل أن يستضيف الداخلية، ثم سيختتم الدور الثاني، بلقاء فريق سيراميكا خارج ملعبه.

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