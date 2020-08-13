بكري عن انتخابات الشيوخ: مصر شهدت أجواء ديمقراطية (فيديو)

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قال الإعلامي مصطفى بكري، إن مصر شهدت أجواء ديمقراطية خلال اليومين الماضيين، في انتخابات مجلس الشيوخ، وكان المظهر حضاري ومشرف.



وتابع بكري خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة صدى البلد، مساء الخميس، أن الانتخابات مضت في هدوء، وبشكل حضاري أبهر العالم أجمع، وعكس مدى التحضر الذي حققته مصر خلال 6 أعوام الماضية، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم.



وأضاف أن الإقبال لم يكن على المستوى المأمول، لأسباب منها ظروف كورونا، وتأكيد البعض على أن انتخابات مجلس الشيوخ أقل أهمية من مجلس النواب، لكن المشهد الديمقراطي كان، وتواجدت الناس وعبرت عن رأيها.



وأشار إلى أن حزب مستقبل وطن استطاع تجميع مجموعة من الأحزاب وسط منافسة في ظل توافق وطني بين الأحزاب والشخصيات العامة، متمنيا أن يكون لدى مجلس النواب فرصة لتدارك أخطاءه.



وأوضح أن الجميع عليه أن يلتزم الصمت بعدما أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه يحظر على وسائل الإعلام إعلان النتيجة، لأن الهيئة هي الجهة المنوطة بإعلان نتائج انتخابات مجلس الشيوخ.



وانطلق يوم الثلاثاء ماراثون التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ داخل مصر تحت إشراف 18 ألف قاضٍ، موزعين على اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، بالتزامن مع حالة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية لتسهيل وإدارة العملية الانتخابية، بعد أن انتهت الأجهزة الأمنية من خطة تأمين اللجان.



ويحق لنحو 63 مليون ناخبًا مصريًا مقيدًا في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضى -أساسي واحتياطي-، ومعاونة 120 ألف موظف.



وانتهى تصويت المصريين بالخارج عبر البريد في 124 دولة، يوم الاثنين في تمام التاسعة مساءً وفق للتوقيت المحلى لكل دولة والتي جرت يومي 9 و10 أغسطس بينما تجرى انتخابات الداخل على مدار يومين 11 و12 أغسطس، وتتم عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية على أن تعلن النتيجة النهائية للجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 16 أغسطس.



وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، أن اللجان الانتخابية والبالغ عددها 14 ألف لجنة فرعية على مستوى الجمهورية بدأت العمل في موعدها لاستقبال المواطنين دون أي معوقات، مؤكدة على انتظم العمل في معظم اللجان الانتخابية.



وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات بأن القضاة المشرفين على عمليات التصويت تسلموا يوم الاثنين الماضي الأوراق الانتخابية من المحاكم الابتدائية، بالإضافة إلى المستلزمات الوقائية من فيروس كورونا ومنها الكمامات والكحول والصابون والقفازات اليدوية، وتوجهوا إلى لجانهم في ساعة مبكرة من صباح يوم الثلاثاء وقاموا بفتح اللجان وإثبات الإجراءات اللازمة في محاضر رسمية.