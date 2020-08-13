الكنيسة تحيي الذكرى الثالثة لرحيل الأنبا كيرلس أسقف ميلانو

تٌحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، الذكرى السنوية الثالثة لرحيل الأنبا كيرلس، أسقف إيبارشية ميلانو للأقباط الأرثوذكس والنائب الباباوي في أوروبا.





ورحل الأنبا كيرلس في الرابع عشر من شهر أغسطس عن عمر ناهز 65 عامًا في عام 2017م نتيجة إصابته بأزمة قلبية مفاجئة.





وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في تصريحات صحفية سابقة، إن الأنبا كيرلس كان متواجدًا الليلة التي تسبق وفاته مع مجمع كهنة الإيبارشية؛ وقضى معهم وقتًا طويلًا إمتد حتى منتصف ليل الإثنين قبل أن يعود لقلايته "سكنه".





وأكد أنه في صباح اليوم التالي تأخر الأنبا كيرلس عن الخروج من قلايته على غير عادته، ولما طال الوقت ذهبوا إلى القلاية وطرقوا بابها ولما لم يرد فتحوا الباب فوجدوه قد توفي".





وحزنت الجالية المصرية في أوروبا علي رحيل هذا الرجل بعد أن تلقوا خبر وفاته في ايطاليا بصدمة كبيرة عبرت عنه بحزنها العميق على فقدان رجل كان دوره نشر السلام والمحبة وتهدئة الخواطر بالكلمات الطيبة النابعة جدورها من السماء.





ونعى المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية وعلى رأسه قداسة البابا "تواضروس الثاني، مطران ميلانو والنائب البابوي لأوروبا ويطلبون عزاءً لمجمع كهنة إيبارشية ميلانو ولكل أبنائه ومحبيه.





ويشارك طاقم الإيطالية جميع المواطنين المصريين، بالأخص المسيحيين والأقباط، حزنهم على فقدان رجل السلام، ونقدم لهم تعازينا الصادقة وإنا لله وإنا إليه راجعون.





ولد الأنبا كيرلس، بمدينة سوهاج في 15 أكتوبر 1952 باسم "حليم ناشد أثناسيوس"، وعمل مهندسًا، وترهب بدير البراموس بوادي النطرون، تحت اسم الراهب كيرلس، في 11 يونيو 1979، سيم قسًا في 27 فبراير 1980، كُلف بخدمة الشباب والقرية بالمنيا، اختير لنوال درجة الأسقفية أسقفًا عامًا للخدمة في إيبارشية المنيا وأبو قرقاص، في 22 يونيو 1986.



