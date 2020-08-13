الكنيسة تحيي الذكرى الثالثة لرحيل الأنبا كيرلس أسقف ميلانو

الخميس 13/أغسطس/2020 - 08:03 م
الانبا كيرلس اسقف ميلانو الراحل
الانبا كيرلس اسقف ميلانو الراحل
حازم رفعت
تٌحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، الذكرى السنوية الثالثة لرحيل الأنبا كيرلس، أسقف إيبارشية ميلانو للأقباط الأرثوذكس والنائب الباباوي في أوروبا.

ورحل الأنبا كيرلس في الرابع عشر من شهر أغسطس عن عمر ناهز 65 عامًا في عام 2017م نتيجة إصابته بأزمة قلبية مفاجئة.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في تصريحات صحفية سابقة، إن الأنبا كيرلس كان متواجدًا الليلة التي تسبق وفاته مع مجمع كهنة الإيبارشية؛ وقضى معهم وقتًا طويلًا إمتد حتى منتصف ليل الإثنين قبل أن يعود لقلايته "سكنه".

وأكد أنه في صباح اليوم التالي تأخر الأنبا كيرلس عن الخروج من قلايته على غير عادته، ولما طال الوقت ذهبوا إلى القلاية وطرقوا بابها ولما لم يرد فتحوا الباب فوجدوه قد توفي".

وحزنت الجالية المصرية في أوروبا علي رحيل هذا الرجل بعد أن تلقوا خبر وفاته في ايطاليا بصدمة كبيرة عبرت عنه بحزنها العميق على فقدان رجل كان دوره نشر السلام والمحبة وتهدئة الخواطر بالكلمات الطيبة النابعة جدورها من السماء.

ونعى المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية وعلى رأسه قداسة البابا "تواضروس الثاني، مطران ميلانو والنائب البابوي لأوروبا ويطلبون عزاءً لمجمع كهنة إيبارشية ميلانو ولكل أبنائه ومحبيه.

ويشارك طاقم الإيطالية جميع المواطنين المصريين، بالأخص المسيحيين والأقباط، حزنهم على فقدان رجل السلام، ونقدم لهم تعازينا الصادقة وإنا لله وإنا إليه راجعون.

ولد الأنبا كيرلس، بمدينة سوهاج في 15 أكتوبر 1952 باسم "حليم ناشد أثناسيوس"، وعمل مهندسًا، وترهب بدير البراموس بوادي النطرون، تحت اسم الراهب كيرلس، في 11 يونيو 1979، سيم قسًا في 27 فبراير 1980، كُلف بخدمة الشباب والقرية بالمنيا، اختير لنوال درجة الأسقفية أسقفًا عامًا للخدمة في إيبارشية المنيا وأبو قرقاص، في 22 يونيو 1986.

وتم تجليس الأنبا كيرلس، كأول أسقف قبطي في ايطاليا في 2 يونيو1996، وفي بداية عصر البابا تواضروس الثاني، صدر قرار بابويًا بتعيينه نائبًا بابويًا لأوروبا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الكنيست البابا تواضروس الأنبا كيرلس أسقف ميلانو

أخبار تهمك

عاجل.. برشلونة يتعاقد مع صديق إنييستا

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي في الدوري المصري

منذ ساعتين و 22 دقيقة

بعد رمضان صبحي.. بيراميدز يقترب من ضم نجم الأهلي

منذ نصف ساعة

أسرار رحيل رمضان صبحي من الأهلي إلى بيراميدز

منذ حوالي 11 ساعة

كيكي سيتين يحسم موقف ديمبيلي من المشاركة أمام بايرن ميونيخ

منذ ساعة

البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة بسبب تراجع مستويات التضخم

منذ أقل من ساعة

تشافي يوجه صدمة كبيرة لجماهير برشلونة

منذ ساعة و 26 دقيقة

ماذا طلب عصام العريان من قاضي اقتحام الحدود الشرقية قبل وفاته؟

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. حميد أحداد يصدم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

بايرن ميونيخ يفقد نجمه أمام برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

ما هو موضوع النقاش الذي تسبب في وفاة عصام العريان؟

منذ حوالي 7 ساعات

المصل واللقاح يكشف مفاجآت صادمة عن اللقاح الروسي (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

أيمن يونس يوجه رسالة قوية لرمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يقترب من خطف نجم بيراميدز ردا على "صفعة" رمضان صبحي

منذ حوالي 12 ساعة

استبعاد صالح جمعة وفتحي.. مفاجأت بالجملة في قائمة الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي

منذ ساعة

محمد صلاح يوجه رسالة عاجلة إلى رمضان صبحي بعد انتقاله إلى بيراميدز

منذ ساعتين و 29 دقيقة

موضوعات متعلقة

الكنيسة تحتفل بمرور 10 سنوات على رحيل الأنبا غريغوريوس (صور)

رئيس 'الإنجيلية' يعزي البابا تواضروس في وفاة مطران البحر الأحمر

الكنيسة تعلن عن وفاة القمص كيرلس وردي في نجع حمادي

البابا تواضروس يترأس قداس الذكرى السنوية لرحيل الأنبا إبيفانيوس

سيامة كاهنين جديدين و7 قمامصة للخدمة بإيبارشية طموه

تطورات الحالة الصحية لأسقف نجع حمادي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:43 م

البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة بسبب تراجع مستويات التضخم

ما هو موضوع النقاش الذي تسبب في وفاة عصام العريان؟

01:30 م

بعد رمضان صبحي.. بيراميدز يقترب من ضم نجم الأهلي

08:01 م

محمد صلاح يوجه رسالة عاجلة إلى رمضان صبحي بعد انتقاله إلى بيراميدز

06:02 م

أيمن يونس يوجه رسالة قوية لرمضان صبحي

05:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان