جناح ريال مدريد على ردار نابولي

الخميس 13/أغسطس/2020 - 08:01 م
بوابة الفجر
محمود صبري


يبدو أن مسيرة الإسباني لوكاس فاسكيز لاعب فريق ريال مدريد قد إقتربت من الوصول إلى النهاية، خاصة بعد تصريحات الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للميرنغي، عقب الإقصاء على يد مانشستر سيتي الإنجليزي،من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ووفقاً لموقع "ديفنسا سنترال" فإن الإدارة الرياضية بنادي ريال مدريد قد طلبت التخلي من عدد كبير، من اللاعبين الموسم المقبل من أجل بناء فريق قادر على الإحتفاظ بلقب الليجا، وتحقيق لقب دوري الأبطال، وعلي رأس تلك الأسماء لوكاس فاسكيز.

وأشار الموقع إلى أن نادي نابولي الإيطالي قد طلب التعاقد مع جناح ريال مدريد الموسم المقبل من أجل تعويض الرحيل المحتمل للنجم خوسيه كاييخون الذي قرر العودة إلى إسبانيا بعد سبعة مواسم قضاها في السان باولو.

وأضاف الموقع إلى أن رحيل فاسكيز سوف يكون فرصه مميزه لزيدان من أجل تقليص قائمة الفريق الموسم المقبل لجلب عديد من الصفقات.

يذكر أن فاسكيز قد قضي خمس سنوات داخل قلعة سانتياغو برنابيو حقق خلالها عديد الألقاب أبرزها دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية والدوري الاسباني وكأس العالم للأندية.

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