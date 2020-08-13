بتروجت يهزم البنك الأهلي.. ويلاقي الشرقية وديا

الخميس 13/أغسطس/2020 - 07:59 م
بوابة الفجر
أميره هاشم
فاز فريق بتروجت على البنك الأهلي بهدف مقابل لاشئ في المباراة الودية التي أقيمت الخميس وأقيمت على الملعب الفرعي لبتروسبورت .

بدأت أحداث الشوط الأول بداية حذرة لكلا من الفريقين بتروجت والبنك الأهلي، وأنتهت بدون أهداف وانطلقت صافرة حكم المباراة لإنتهاء أحداث الشوط الأول بلا أهداف.

وانتهت أحداث الشوطين بهدف لصالح بتروجت مقابل لاشئ ،حيث أحرز الهدف الأول اللاعب الافريقي سومه .

ومن المقرر أن يواجه بتروجت نظيرة فريق الشرقية في المباراة الودية يوم السبت المقبل.

ويملك بتروجت، في رصيدة 29 نقطة، بالمركز الثالث، ومن المقرر أن يخوض خمسة جولات، قبل ختام الدور الثاني، حيث سيواجه الترسانة، ثم يحل ضيفا على كوكاكولا، قبل أن يستقبل منتخب السويس، ويحل ضيفا على النجوم، وسيختتم الموسم بلقاء المريخ، ولعب الفريق البترولي17 مباراة، قبل توقف النشاط بسبب الكورونا، حقق خلالهم ثماني إنتصارات، وخمسة تعادلات، وتلقى أربعة هزائم، وسجل لاعبيه، 18 هدف، وعليه 9 أهداف.

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