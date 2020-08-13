سيميوني يُعلن تشكيل أتلتيكو مدريد لمواجهة لايبزيج

الخميس 13/أغسطس/2020 - 07:56 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
كشف المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير لأتليتكو مدريد، عن تشكيل فريقه الأساسي الذي سيدخل مباراته أمام نادي لايبزيج الألماني في المباراة التي ستجمع بين الفريقين، ضمن منافسات دور الـ8 من بطولة دوري أبطال أوروبا. 

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :- 

حراسة المرمى: اوبلاك. 

خط الدفاع: تريبير - سافيتش - خيمينز - لودي. 

خط الوسط: هيريرا - كوكي - ساؤول نيجويز - لورينتي - يانيك كارسكوا

خط الهجوم: دييجو كوستا. 

وسوف يواجه الفائز من تلك المباراة في دور النصف نهائي فريق باريس سان جيرمان، والذي تأهل بالأمس على حساب فريق أتالانتا بعد الفوز عليه بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.

أخبار تهمك

استبعاد صالح جمعة وفتحي.. مفاجأت بالجملة في قائمة الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي

منذ ساعة

كيكي سيتين يحسم موقف ديمبيلي من المشاركة أمام بايرن ميونيخ

منذ ساعة

المصل واللقاح يكشف مفاجآت صادمة عن اللقاح الروسي (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة.. حميد أحداد يصدم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

أسرار رحيل رمضان صبحي من الأهلي إلى بيراميدز

منذ حوالي 11 ساعة

أيمن يونس يوجه رسالة قوية لرمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

محمد صلاح يوجه رسالة عاجلة إلى رمضان صبحي بعد انتقاله إلى بيراميدز

منذ ساعتين و 29 دقيقة

ما هو موضوع النقاش الذي تسبب في وفاة عصام العريان؟

منذ حوالي 7 ساعات

ماذا طلب عصام العريان من قاضي اقتحام الحدود الشرقية قبل وفاته؟

منذ حوالي 3 ساعات

بعد رمضان صبحي.. بيراميدز يقترب من ضم نجم الأهلي

منذ نصف ساعة

تشافي يوجه صدمة كبيرة لجماهير برشلونة

منذ ساعة و 26 دقيقة

بايرن ميونيخ يفقد نجمه أمام برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة بسبب تراجع مستويات التضخم

منذ أقل من ساعة

عاجل.. برشلونة يتعاقد مع صديق إنييستا

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي في الدوري المصري

منذ ساعتين و 22 دقيقة

الأهلي يقترب من خطف نجم بيراميدز ردا على "صفعة" رمضان صبحي

منذ حوالي 12 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:43 م

البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة بسبب تراجع مستويات التضخم

ما هو موضوع النقاش الذي تسبب في وفاة عصام العريان؟

01:30 م

بعد رمضان صبحي.. بيراميدز يقترب من ضم نجم الأهلي

08:01 م

محمد صلاح يوجه رسالة عاجلة إلى رمضان صبحي بعد انتقاله إلى بيراميدز

06:02 م

أيمن يونس يوجه رسالة قوية لرمضان صبحي

05:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان