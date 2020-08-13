سيميوني يُعلن تشكيل أتلتيكو مدريد لمواجهة لايبزيج

كشف المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير لأتليتكو مدريد، عن تشكيل فريقه الأساسي الذي سيدخل مباراته أمام نادي لايبزيج الألماني في المباراة التي ستجمع بين الفريقين، ضمن منافسات دور الـ8 من بطولة دوري أبطال أوروبا.





وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-





حراسة المرمى: اوبلاك.





خط الدفاع: تريبير - سافيتش - خيمينز - لودي.





خط الوسط: هيريرا - كوكي - ساؤول نيجويز - لورينتي - يانيك كارسكوا





خط الهجوم: دييجو كوستا.





وسوف يواجه الفائز من تلك المباراة في دور النصف نهائي فريق باريس سان جيرمان، والذي تأهل بالأمس على حساب فريق أتالانتا بعد الفوز عليه بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.



