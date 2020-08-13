أبرز ملامح تنسيق الجامعات 2020 (الرابط وطرق التقديم)

الخميس 13/أغسطس/2020 - 07:49 م
أرشيفية
أرشيفية
زينب وهبه
يواصل طلاب الثانوية العامة لعام 2020 التسجيل بموقع التنسيق لحجز اختبارات القدرات للجامعات وللكليات التى يُشترط للقبول بها اجتياز كافة الاختبارات للقدرات التي تؤهلهم لدخول هذه الكليات الراغبين بها.

وتستعرض بوابة " الفجر" أبرز ملامح تنسيق الجامعات 2020/2021 في السطور التالية:

- 85 ألف طالب وطالبة حتى 12 أغسطس 2020 تقدموا لاختبارات القدرات: 

 أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي والمشرف العام على مكتب التنسيق أن عدد المتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتى الأمس الأربعاء 12 أغسطس 2020 إلى حوالي تقريبًا 85 ألف طالب وطالبة على موقع مكتب التنسيق على هذا الرابط.

- رئيس قطاع التعليم بالوزارة: موقع التنسيق الإلكتروني مستمر في إستقبال رغبات الطلاب لخوض إختبارات القدرات:
وأوضح رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف العام على مكتب التنسيق السيد عطا أن موقع التنسيق الإلكترونى مستمر فى استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات، لافتًا إلى أن الموقع متاح للطلاب على مدار الـ24 ساعة، علاوة على معامل الحاسب الآلى بالجامعات.

- رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي: متاح لطلاب الدور الثاني التقدم وحجز إختبارات القدرات في نفس التوقيت مع طلاب الدور الأول:
وأكد السيد عطا من خلال بيان صادر عن وزارة التعليم العالى أنه متاح لطلاب الدور الثاني التقدم وحجز اختبارات القدرات في نفس التوقيت المتاح لطلاب الدور الأول.

يُشار إلى أن اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 2020 بدأت السبت 8 أغسطس وتستمر حتى يوم 20 أغسطس الجارى 2020 في هذه الكليات:

1- كليات الإعلام.

2-كليات الفنون الجميلة "فنون– عمارة".

3- كليات الفنون التطبيقية.

4- كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

5- كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

6- كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

7- شعبتي التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس".

8-كليات التربية النوعية (الشعبة الفنية، والشعبة الموسيقية)، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة، وفرعيها "ميت غمر – منية النصر"

9- كليات التربية الرياضية.

10- كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس.

11- الكليات التابعة للجامعات التكنولوجية "كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بني سويف التكنولوجية".

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