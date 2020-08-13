بعد دعمها لحزب الله.. دعوات أوروبية لمحاسبة قطر

الخميس 13/أغسطس/2020 - 07:43 م
بوابة الفجر

طالب برلمانيون أوروبيون باتخاذ موقف حازم إزاء تورط قطر المتكرر في تمويل الإرهاب، خاصة بعد فضيحة دعمها وتسليحها لميليشيات حزب الله.

 

وجاءت خطوة البرلمانيين بعدما كشفت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية،أن الدوحة موّلت شحنات أسلحة لحزب الله.

 

وبحسب الشبكة الأميركية، فقد اخترق مندوب أمني يدعى جيسون جي، أعمال شراء الأسلحة في قطر، مشيرا إلى أن أحد أفراد العائلة الحاكمة سمح بتسليم عتاد عسكري للميليشيات.

 

ووثق ملف قدمه المندوب الأمني، الدور الذي لعبه عضو العائلة الحاكمة، منذ عام 2017، في مخطط مترامي الأطراف لتمويل الإرهاب.

 

وحسب الملف، فقد سعى عبد الرحمن بن محمد الخليفي، سفير قطر لدى بلجيكا وحلف شمال الأطلسي إلى دفع 750 ألف يورو لجيسون جي، بهدف إخفاء دور النظام القطري في إمداد حزب الله بالأموال والأسلحة.

 

لكن جيسون جي، الذي يستخدم اسما مستعارا لحماية نفسه، قال في المقابل إن هدفه "وقف تمويل قطر للمتطرفين".

 

وأضاف أنه "يجب إزالة التفاحة الفاسدة من السلة"، في إشارة إلى الدور الذي تلعبه الدوحة في النظام الدولي.

 

وفي مقابلة مع "فوكس نيوز"، دعت النائبة الفرنسية نتالي غوليه إلى شن حملة على تمويل قطر للإرهاب.

 

وأوضحت غوليه، السيناتور الفرنسية التي قادت لجنة التحقيق في الشبكات المتطرفة في أوروبا، وكتبت تقريرا لحلف شمال الأطلسي بشأن تمويل الإرهاب: "يجب أن يكون لدينا سياسة أوروبية بشأن قطر وأن نكون يقظين بشكل خاص بشأن تمويلها للإرهاب. على بلجيكا أن تطلب من الاتحاد الأوروبي إجراء تحقيق وتجميد جميع الحسابات المصرفية القطرية".

 

وتابعت: "علينا الاتفاق على سياسة عامة لمنع أي تمويل للإرهاب، خاصة من دول مثل قطر أو تركيا".

 

وفي السياق ذاته، طالب البرلماني البريطاني إيان بيسلي، بلاده وبروكسل، باتخاذ موقف حازم إزاء سلوك الدوحة الداعم للتطرف.

 

وأضاف في مقابلة مع القناة ذاتها، أنه من الضروري أن يجري الاتحاد الأوروبي تحقيقا، ويجمد الحسابات المصرفية القطرية، أحد أبرز الأذرع في عملية تمويل الإرهاب.

 

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال عام 2017 إن قطر "تمول الإرهاب على مستوى عال جدا"، قبل أن يبدل لهجته لاحقا.

 

وقال الكاتب والباحث السياسي خالد الزعتر، وفقا "سكاي نيوز عربية"، إن ما كشفته الشبكة الأميركية "ليس بالأمر الجديد عن قطر وصلتها بالميليشيات الموالية لإيران الممتدة منذ سنوات طويلة".

 

واعتبر الزعتر أن تقرير "فوكس نيوز" داعم لمعلومات سابقة عن تورط قطر مع حزب الله.

 

وأوضح أن وتيرة العلاقة بين الدوحة والميليشيات اللبنانية تصاعدت وتيرته منذ عام 2006، بعد نهاية حرب حزب الله مع إسرائيل.

 

وقال الزعتر إن قطر اتخذت من إعادة الإعمار ستارا لتعزيز العلاقة مع حزب الله، كما تبنت الدعاية الإعلامية له، وطورت العلاقة لاحقا عبر رعاية صفقات تبادل الأسرى والرهائن في العراق وسوريا.

 

وأشار الباحث السياسي إلى رعاية الدوحة صفقة تبادل الأسرى بين جبهة النصرة وميليشيات حزب الله في سوريا عام 2017.

 

واعتبر أن الأمر يفضح الازدواجية القطرية، إذ تدعي الدوحة أن جزء من التوجه الخليجي العام لتضييق الخناق على حزب الله، لكنها في الواقع تخالف هذا التوجه ولا تتعاون معه، بل إنها متورطة في دعم الميليشيات اللبنانية.

 

وقدر الزعتر أن التطورات الجديدة ستضع النظام القطري في مأزق أمام الولايات المتحدة، إحدى الدول الأكثر تضررا من ميليشيات حزب الله.

 

ورأى أن مطالبات البرلمانيين الأوروبيين ستعزز تكثيف الضغوط على الميليشيات في القارة، بعد خطوات بريطانيا وألمانيا في هذا الاتجاه، كما رأى أنها ستساعد في حسم موقف ترامب تجاه قطر.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

استبعاد صالح جمعة وفتحي.. مفاجأت بالجملة في قائمة الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي

منذ ساعة

بعد رمضان صبحي.. بيراميدز يقترب من ضم نجم الأهلي

منذ نصف ساعة

الأهلي يقترب من خطف نجم بيراميدز ردا على "صفعة" رمضان صبحي

منذ حوالي 12 ساعة

أسرار رحيل رمضان صبحي من الأهلي إلى بيراميدز

منذ حوالي 11 ساعة

ماذا طلب عصام العريان من قاضي اقتحام الحدود الشرقية قبل وفاته؟

منذ حوالي 3 ساعات

بايرن ميونيخ يفقد نجمه أمام برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

محمد صلاح يوجه رسالة عاجلة إلى رمضان صبحي بعد انتقاله إلى بيراميدز

منذ ساعتين و 29 دقيقة

أيمن يونس يوجه رسالة قوية لرمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة بسبب تراجع مستويات التضخم

منذ أقل من ساعة

عاجل.. برشلونة يتعاقد مع صديق إنييستا

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي في الدوري المصري

منذ ساعتين و 22 دقيقة

ما هو موضوع النقاش الذي تسبب في وفاة عصام العريان؟

منذ حوالي 7 ساعات

كيكي سيتين يحسم موقف ديمبيلي من المشاركة أمام بايرن ميونيخ

منذ ساعة

تشافي يوجه صدمة كبيرة لجماهير برشلونة

منذ ساعة و 26 دقيقة

مفاجأة.. حميد أحداد يصدم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

المصل واللقاح يكشف مفاجآت صادمة عن اللقاح الروسي (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

قطر تحاول إخفاء تورطها في تمويل حزب الله بالأسلحة

فوكس نيوز تفضح قطر: ممول رئيسي لحزب الله

"فوكس نيوز" تكشف بالأدلة دور قطر في مد حزب الله بالمال والسلاح

"فوكس نيوز": النظام القطري سمح بتسليم عتاد عسكري إلى حزب الله

حقائق جديدة عن تمويل تنظيم الحمدين لحزب الله الإرهابي

دعوات أوروبية لمحاسبة الدوحة بعد "فضيحتها" مع حزب الله

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:43 م

البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة بسبب تراجع مستويات التضخم

ما هو موضوع النقاش الذي تسبب في وفاة عصام العريان؟

01:30 م

بعد رمضان صبحي.. بيراميدز يقترب من ضم نجم الأهلي

08:01 م

محمد صلاح يوجه رسالة عاجلة إلى رمضان صبحي بعد انتقاله إلى بيراميدز

06:02 م

أيمن يونس يوجه رسالة قوية لرمضان صبحي

05:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان