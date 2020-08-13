شبورة وارتفاع الرطوبة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

الخميس 13/أغسطس/2020 - 07:52 م
أرشيفية
أرشيفية
مارينا بشارة
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، عن تفاصيل حالة الطقس ليوم غد الجمعة، حيث تشهد البلاد ارتفاع طفيف في درجة الحرارة.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن البلاد تشهد غدًا الجمعة طقس مائل للحرارة رطب علي القاهرة الكبرى والوجه البحري، فيما يسود طقس معتدل علي السواحل الشمالية الشرقية، والسواحل الشمالية الغربية.

وأكدت الهيئة، أن شمال الصعيد يشهد طقس حار بينما يشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن  يسود طقس معتدل علي القاهرة الكبري والوجه البحري بينما يكون لطيف علي السواحل الشمالية.

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية غدًا الجمعة، والتى تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة برياح نشطة احيانا على مناطق من جنوب سيناء تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

وتتوقع الهيئة أن تزيد معدلات الرطوبة خلال تلك الفترة لتصل الي 85%، محذرة من خروج المواطنين وقت الظهيرة.

وأشارت الهيئة، الي أن البلاد تتأثر في تلك الفترة بامتداد مرتفع العروض الوسطى، مما تؤدي الي وجود تقلبات جوية.

وعن درجات الحرارة غدًا الجمعة بالقاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 25 درجات، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجات، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 22 درجات، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 27 درجات، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 27 درجات، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 28 درجة.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 1013 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 55901 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 129 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 26 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 95963 حالة من ضمنهم 55901 حالة تم شفاؤها، و5085 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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طقس شبورة رطوبة درجات الحرارة العظمى الصغرى الجمعة الأرصاد

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