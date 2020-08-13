دمنهور يجري المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا

الخميس 13/أغسطس/2020 - 07:44 م
بوابة الفجر
ماهر مدحت
أجري لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي دمنهور الرياضي المسحة الطبية الأولي للفريق باستاد النادي، للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، قبل العودة للتدريبات الجماعية.

حيث ينتظر الفريق ظهور نتيجة المسحة الطبية التي أجراها الفريق صباح اليوم الخميس، لإستئناف التدريبات الجماعية للفريق السبت المقبل، ولمدة أسبوع علي فترة واحدة.

ومن ثم يدخل الفريق في معسكر مغلق، وخوض مباريات ودية لتأهيل اللاعبين، العودة مرة أخري لخوض المباريات، بعدما قرر الاتحاد المصري لكرة القدم عودة دوري الدرجة الثانية.

حيث يبدأ نادي دمنهور استعداداته عقب ظهور نتيجة المسحة الطبية، استعدادًا لمواجهة نادي دكرنس.

حيث يسعي نادي ألعاب دمنهور لخطف بطاقة التأهل للدوري الممتاز بعدما غاب "7" سنوات عن دوري الأضواء، وصعد الفريق الأزرق للدوري المصري عام"2013" تحت قيادة أحمد عاشور.

الجدير بالذكر أن، يحتل نادي ألعاب دمنهور صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة بالممتاز ب، بعدما خاض "17" مباراة ، برصيد "33" نقطة.

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