بدرجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من طقس الجمعة

طقس الجمعة نهارًا



- شبورة مائية صباحًا، وطقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية.

- طقس حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء.

- طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.



طقس الجمعة ليلًا



- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري.



- طقس لطيف على السواحل الشمالية.



- طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.



الظواهر الطبيعية



- نشاط رياح علىجنوب سيناء وخليج السويس يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.



الوصف الفني لخرائط الطقس



- يتأثر غرب البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما تتأثر باقي الأنحاء بامتداد منخفض الهند الموسمي.



وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة؛ القاهرة العظمي 36 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمي 31 درجة والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمي 30 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمي 38 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمي 40 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمي 41 درجة والصغرى 28 درجة، وسانت كاترين العظمي 31 درجة والصغرى 18 درجة.



وقال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إنه يسود اليوم طقس مائل للحرارة على القاهرة، ومعتدل على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على المناطق الجنوبية من البلاد.



وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن نسبة الرطوبة تصل إلى 80% على القاهرة، و85% على السواحل الشمالية، منوها بأنه يفصلنا شهر عن نهاية فصل الصيف.



وأوضح مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أنه لا يوجد توقعات عن تعرضنا لموجات شديدة الحرارة خلال الست أيام القادمين، مضيفا أن الشبورة المائية في الصباح الباكر خاصة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية هي الظاهرة الجوية المؤثرة علينا هذه الفترة.

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة الجمعة الموافق 14 أغسطس 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.