شاهد.. أحدث جلسة تصوير لانجى علاء وسط الماء

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تحرص الكاتبة إنجى علاء، على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر يومياتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".





ونشرت إنجى علاء، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عدة صور لها ظهرت بإطلالة بيضاء جذابة، حيث اعتمدت على فستان أبيض قصير ومكياج خفيف، مناسب للمكان الذى كانت فيه، حيث ظهرت وسط ماء البحر.





يذكر أن آخر أعمال إنجى علاء، مسلسل النهاية الذى تدور أحداثه حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.



أبطال مسلسل النهاية



شارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، أحمد وفيق، أحمد مجدي، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وأخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد طحاوي.