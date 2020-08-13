أحمد فتحي وصالح جمعة على رأس المستبعدين من قائمة الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي

استبعد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عددًا من اللاعبين من قائمة الفريق الأحمر لمواجهة الإنتاج الحربي غدا في إطار مباريات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.





واستبعد فايلر كلا من :-





محمد محمود وكريم نيدفيد وسعد سمير وأحمد الشيخ بسبب الإصابة، وشريف إكرامي وصالح جمعة وأحمد فتحي لوجهة نظر فنية، وأيمن أشرف للإيقاف.



