القيمة السوقية لأسهم سوق دبي المالي تتجاوز 303 مليارات درهم





ارتفعت وتيرة الصعود في أسواق المال الإماراتية خلال اليوم الأخير من تعاملات الأسبوع والذي ترافق مع زيادة حجم السيولة التي تم ضخها من قبل المستثمرين سواء كانوا من المؤسسات أو الأفراد.





وكان لافتا للنظر ارتفاع القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة في سوق دبي المالي إلى فوق حاجز 303 مليارات درهم في ختام تعاملات اليوم الخميس .





ويظهر الرصد اليومي للتعاملات تفاعل المستثمرين مع بعض الأخبار الإيجابية التي صدرت عن بعض الشركات المدرجة مما دفع أسهمها للارتفاع بقوة، الأمر الذي انعكس على المؤشرات التي قفزت بدورها الى مستويات جديدة.





وكانت سيولة التداولات سجلت أعلى مستوياتها منذ عدة أسابيع بعد ارتفاع قيمة الصفات المبرمة في الأسواق إلى نحو 645 مليون درهم، فيما وصل عدد الأسهم المتداولة 422 مليون سهم نفذت من خلال 8879 صفقة.





وتفصيلا .. على مستوى حركة المؤشرات فقد ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 1.9% تقريبا بالغا 2155 نقطة فيما صعد المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية إلى 4386 نقطة بزيادة نسبتها 0.62% مقارنة مع الجلسة السابقة.





وشهد سهم بنك الإمارات دبي الوطني تداولات نشطة تجاوزت قيمتها 125 مليون درهم مما دفعه لبلوغ مستوى 9.75 درهم وذلك بعد نشر خبر عن إمكانية استحواذه على حصة مهمة في أحد البنوك العربية.





كما واصل سهم إعمار صعوده بالغا 2.78 درهم وهو نفس الوضع الذي سيطر على حركة سهم ارامكس الذي بلغ 3.75 درهم، كما ارتفع سهم إعمار للتطوير الى 2.19 درهم وإعمار مولز إلى 1.40 درهم.





وفي سوق العاصمة شملت قائمة الأسهم التي قادت النشاط كلا من سهم بنك أبوظبي الأول المرتفع إلى 11.08 درهم بالإضافة إلى سهم شركة الدار العقارية المغلق عند 1.83 درهم، كما صعد سهم اتصالات إلى 16.62 درهم.