أستاذ مناعة يفجر مفاجأة حول اللقاح الروسي ضد كورونا (فيديو)

الخميس 13/أغسطس/2020 - 07:31 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور أسامة محمد عبد اللطيف، أستاذ الحساسية والمناعة بجامعة عين شمس، إن عدد التجارب على اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا في العالم كبيرة جدًا، وتتمحور فكرة أعداد اللقاح في اعطاء المواطن الفيروس ضعيف، لكي يستطيع الجسم التغلب عليه، وبالتالي تكوين مناعة ضده،

وتابع "عبد اللطيف"، خلال حواره ببرنامج "هبة كلينك"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الخميس، أن اللقاح الروسي الذي طرح في الأسواق لم ينتهي من المرحلة الثالثة، ولا يمكن أن نثبت أنه آمن وفعال، وفكره انتاجه خلال الفترة الحالية أقرب لكونه قرار سياسي.

ولفت إلى أن منظمة الصحة العالمية لم تعتمد اللقاح الروسي، وتحدثت بأنها ليست لديها أي معلومات كافية حول هذا اللقاح، وهذا يعني ان هناك صعوبة في انتقاله من دولة للأخرى.


أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الأربعاء، عن خروج 1013 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 55901 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 129 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 26 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 95963 حالة من ضمنهم 55901 حالة تم شفاؤها، و5085 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.


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