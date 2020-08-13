بعد رمضان صبحي.. بيراميدز يقترب من ضم نجم الأهلي

دخل مسؤولو فريق بيراميدز في مفاوضات مكثفة خلال الساعات المقبلة، مع المغربى وليد أزارو لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، من أجل الحصول على خدماته في ظل رغبة المدرب السويسري رينيه فايلر، في رحيله.





تعاقد بيراميدز مع وليد أزارو

تحدثت مصادر صحفية داخل نادي بيراميدز، عن وجود تواصل قوى من جانب جهاز الكرة فى بيراميدز مع أزارو، لبحث إمكانية الحصول على خدماته خاصة أن عقده ينتهى مع الأهلي بنهاية الموسم المقبل.





الجدير بالذكر أن الفترة الماضية، شهدت ضغوطات من جانب إدارة النادى الأهلي ولجنة التخطيط برئاسة محسن صالك، على السويسرى رنيه فايلر من أجل إعادة وليد أزارو لمواجهة الأزمة الهجومية للفريق.





من جانبه رفض المدرب السويسري رنيه فايلر فكرة عودة المهاجم المغربي وليد أزارو، في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية، لأسباب فنية.



