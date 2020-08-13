"أوبك" تكشف حجم الطلب المتوقع على النفط خلال الربع الثالث

توقعت منظمة الدول المصدرة للنفط " أوبك " أن يبلغ متوسط حجم الطلب على النفط في العالم خلال الربع الثالث من العام الجاري نحو 90.72 مليون برميل يوميا مقارنة مع 99.67 مليون برميل في العام 2019.





جاءت توقعات " أوبك " بهذا الخصوص ضمن النشرة الشهرية التي تصدرها عن حركة نشاط سوق النفط العالمي والتي أظهرت التحسن الكبير الذي شهدته أسعار سلة المنظمة خلال شهر يوليو الماضي نتيجة استمرار ضبط التوزان بين العرض والطلب جراء اتفاقيات خفض الإنتاج التي قررتها المنظمة خلال الفترة الماضية .





وكانت أسعار النفط الخام الفورية ارتفعت بشكل أكبر في يوليو الماضي، وهي الزيادة الشهرية الثالثة على التوالي وبلغ متوسط سلة أوبك المرجعية 43.42 دولار للبرميل بزيادة قدرها 6.37 دولار عن الشهر السابق ليصل إلى أعلى قيمة له منذ فبراير من العام 2020 وعلى المستوى السنوي فقد بلغ متوسط السعر 39.85 دولار.





وبحسب احصائيات المنظمة فقد ارتفعت أيضا العقود الآجلة للنفط الخام في يوليو الماضي، مرة أخرى للشهر الثالث على التوالي، وأنهى خام برنت الشهر مرتفعًا بمقدار 2.45 دولار بالغا 43.22 دولار للبرميل، كما ارتفع نايمكس بمقدار2.45 دولار بالغا 40.77 دولار للبرميل.





وجاءت الزيادة في الأسعار نتيجة استمرار التحسن في أساسيات سوق النفط والبيانات الاقتصادية الصاعدة.



