بعد رحيل ماتويدي من يوفنتوس.. 8 لاعبين على حافة الهاوية

الخميس 13/أغسطس/2020 - 07:32 م
يوفنتوس
يوفنتوس
أمل الحلفاوي
تولى أندريا بيرلو، مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفينتوس، منذ عدة أيام، الأمر الذي جاء بالخراب على عدد كبير من لاعبي الفريق بعد فرمان المدير الفني بالاستغناء عن 8 أسماء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان أعلن يوفينتوس عن تعيين بيرلو مديرا فنيا للفريق بشكل رسمي لمدة عامين حتى يونيو 2022، خلفاً لماوريسيو ساري، الذي تمت إقالته عقب خروج السيدة العجوز من دور الـ16 بدورى أبطال أوروبا أمام أولمبيك ليون.

وفور إعلان تعيينه مديراً فنياً، قام بيرلو بعقد اجتماع مع إدارة يوفنتوس، للنقاش حول ملف التعاقدات وبعض الملفات الأخرى، من أجل إعادة بناء الفريق للموسم الجديد.

وكشفت تقارير صحفية أن بيرلو أستقر على رحيل 8 لاعبين من صفوف يوفينتوس خلال الفترة الحالية.

وجاءت قائمة اللاعبين الراحلين عن يوفينتوس كالتالي:

1- بليز ماتويدي

2- سامي خضيره، الذي خاض 18 لقاء هذا الموسم وصنع هدف وحيد خلالهم.

3- جونزالو هيجواين، الذي لفظه ساري هو الآخر وأبلغه بأنه خارج يوفينتوس الموسم المقبل.

لعب هذا الموسم44 مباراة، وسجل 11 هدف، وصنع 8 أهداف آخرين.

4- دانييلى روجاني

كان هناك نية مبيتة من جانب يوفينتوس للتخلص من اللاعب، الذي خاض 14 لقاء هذا الموسم.

5- ماتيا دي تشيليو، الذي كان على رادار برشلونة للدخول في صفقة تبادلية مع السيدة العجوز، حسب التقارير الصحفية، وهو ما نفاه وكيل أعماله.

وخاض 13 مباراة في الموسم المنصرم.

6- فيديريكو بيرنارديسكى

لم يقدم المأمول منه هذا الموسم، ولعب 38 مباراة، وسجل هدفين، وصنع 3 آخرين.

وكانت بعض الأندية أبدت رغبتها في ضم اللاعب ولكن إدارة يوفينتوس رفضت، ليأتي بيرلو ويقرر رحيله.

7- دوجلاس كوستا

تخطط إدارة يوفينتوس لاقحامه في صفقة تبادلية، من أجل ضم ألكسندر لاكازيت مهاجم آرسنال، لتلبية رغبات بيرلو.

كوستا شارك في 29 مباراة، وسجل 9 أهداف، وصنع 7 أهداف آخرين.

8- آرون رامسي، الذي انتقل إلى يوفينتوس الصيف الماضي، وخاض 35 مباراة، وسجل 4 أهداف، وصنع هدف وحيد خلال هذا الموسم.

9- باولو ديبالا، الذي أبدى يوفينتوس موافقته على رحيل اللاعب في حال وصل عرض مناسب من أجل إنعاش خزينة النادي للاستفادة منها في ضم صفقات أخرى لتلبية احتياجات بيرلو في الموسم الجديد.

وأعلن يوفينتوس منذ قليل عن رحيل ماتويدي صاحب الـ33 عاما، الذي انضم إلى يوفنتوس عام 2017 قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي، وخاض 133 مباراة، سجل خلالها 8 أهداف، وصنع 7 آخرين،وفي الموسم الحالي فقط، لعب 45 مباراة، وسجل هدفا وحيدا، وصنع هدفين.

جدير بالذكر أن يوفنتوس كان توج بطلا للدوري الإيطالي للموسم المنصرم 2019-2020، فيما ودع بطولة دوري أبطال أوروبا من دور الـ 16 على يد أولمبيك ليون الفرنسي.



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