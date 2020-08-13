أوزيل يحسم مستقبله مع آرسنال

الخميس 13/أغسطس/2020 - 07:01 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
أعلن الألماني مسعود أوزيل عن تمسكه بالاستمرار في صفوف آرسنال الإنجليزي على الرغم من كل الإنتقادات التي يتعرض لها والمطالبة برحيله في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وعن مستقبله مع آرسنال، قال أوزيل في تصريحات صحفية:" سأقرر متى أرحل وليس أي شخص آخر، لم أوقع لمدة عامين أو ثلاثة أعوام ووقعت لمدة أربع سنوات ويجب أن يحترم الجميع ذلك".

وأضاف:"موقفي واضح، أنا هنا حتى اليوم الأخير من عقدي وسأقدم كل ما لدي لهذا النادي، مواقف كهذه لن تحطمني أبدًا، إنها فقط تجعلني أقوى".

وتابع:"لقد أظهرت في الماضي أنه يمكنني العودة إلى الفريق وسأظهر ذلك مرة أخرى".

وعن موقف آرسنال غير المنصف من الظلم الذي يتعرض له المسلمين في العالم، علق أوزيل قائلاً:"عندما تم قتل جورج فلويد، العالم كله تحرك وقال حياة السود مهمة، هناك الكثير من اللاعبين والمشجعين السود لآرسنال ومن الرائع أن يقف النادي معهم ويدعمهم".

واختتم أوزيل تصريحاته قائلاً:"ولكن كنت أتمنى نفس الشيء للمسلمين لأن آرسنال يملك لاعبين مسلمين وجماهير مسلمة ومن المهم القول للعالم أن حياة المسلمين مهمة كذلك".

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