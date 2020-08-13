تعرف على خطوات وموعد تظلمات نتيجة الثانوية الأزهرية 2020.. تظلمات الثانوية الازهرية

أعلن وكيل الأزهر الشريف الشيخ صالح عباس، موعد فتح التظلمات على نتيجة الثانوية الازهرية 2020، بعدما أعلن رسميًا اليوم الخميس النتيجة عقب اعتمادها للعام الدرسي المنقضي 2019 – 2020.









تظلمات نتيجة الثانوية الازهرية 2020





كما أعلن الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف، موعد بدء تظلمات الثانوية الأزهرية، بعدما حددته مشيخة الأزهر الشريف، ليكون يوم الأحد المقبل الموافق 6 من شهر يوليو الجاري، على أن يستمر لمدة شهر كامل، وهو حتى يوم 15 سبتمبر المقبر.









خطوات التظلم على نتيجة الثانوية الازهرية 2020





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وكان وكيل الأزهر الشريف، اعتمد اليوم الخميس، نتيجة الثانوية الازهرية، بنسبة نجاح عامة بلغت 67.66% على مستوى المعاهد الازهرية بجميع محافظات الجمهورية.



