تعرف على خطوات وموعد تظلمات نتيجة الثانوية الأزهرية 2020.. تظلمات الثانوية الازهرية

الخميس 13/أغسطس/2020 - 06:58 م
تظلمات نتيجة الثانوية الأزهرية
تظلمات نتيجة الثانوية الأزهرية
تعرف على خطوات وموعد تظلمات نتيجة الثانوية الأزهرية 2020.. تظلمات الثانوية الازهرية 

أعلن وكيل الأزهر الشريف الشيخ صالح عباس، موعد فتح التظلمات على نتيجة الثانوية الازهرية 2020، بعدما أعلن رسميًا اليوم الخميس النتيجة عقب اعتمادها للعام الدرسي المنقضي 2019 – 2020.


تظلمات نتيجة الثانوية الازهرية 2020

كما أعلن الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف، موعد بدء تظلمات الثانوية الأزهرية، بعدما حددته مشيخة الأزهر الشريف، ليكون يوم الأحد المقبل الموافق 6 من شهر يوليو الجاري، على أن يستمر لمدة شهر كامل، وهو حتى يوم 15 سبتمبر المقبر.


خطوات التظلم على نتيجة الثانوية الازهرية 2020

وتستعرض لكم بوابة الفجر الإلكترونية، خطوات وطريقة التقديم على التظلم على نتيجة الثانوية الازهرية 2020، عبر نشر رابط بوابة الأزهر التعليمية من خلال الضغط على الرابط التالي "من هنا".

وكان وكيل الأزهر الشريف، اعتمد اليوم الخميس، نتيجة الثانوية الازهرية، بنسبة نجاح عامة بلغت 67.66% على مستوى المعاهد الازهرية بجميع محافظات الجمهورية.

في سياق متصل، كان أمس الأربعاء، هنأ فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى فى الشهادة الثانوية الأزهرية، عبرالاتصال تلفونيًا بالطال الحاصل على المركز الأول من الشعب المختلفة (العلمى، الأدبى، الشعبة إسلامية) على مستوى محافظات الدولة.

تعرف على خطوات وموعد تظلمات نتيجة الثانوية الأزهرية 2020.. تظلمات الثانوية الازهرية 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نسبه النجاح شهادة الثانوية الأزهرية خطوات التظلم تظلمات نتيجة الثانوية الأزهرية تظلمات الثانويه الثانوية الازهرية 2020

أخبار تهمك

مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي في الدوري المصري

منذ أقل من ساعة

أيمن يونس يوجه رسالة قوية لرمضان صبحي

منذ ساعتين

محمد صلاح يوجه رسالة عاجلة إلى رمضان صبحي بعد انتقاله إلى بيراميدز

منذ ساعة

بالجنيه المصري.. تفاصيل عقد رمضان صبحي مع بيراميدز

منذ ساعتين و 31 دقيقة

بيان عاجل يطالب وزير التنمية المحلية بإعادة النظر في أسعار متر التصالح

منذ حوالي 7 ساعات

ماذا طلب عصام العريان من قاضي اقتحام الحدود الشرقية قبل وفاته؟

منذ أقل من ساعتين

أسرار رحيل رمضان صبحي من الأهلي إلى بيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

المصل واللقاح يكشف مفاجآت صادمة عن اللقاح الروسي (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة.. حميد أحداد يصدم الزمالك

منذ ساعة و نصف

نيمار يُنقذ باريس من خساره 19 مليون يورو

منذ ساعة

الأهلي يقترب من خطف نجم بيراميدز ردا على "صفعة" رمضان صبحي

منذ حوالي 10 ساعة

تشاجر مع قيادي إخواني.. تعرف على أسباب وفاة عصام العريان

منذ حوالي 6 ساعات

بايرن ميونيخ يفقد نجمه أمام برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

ما هو موضوع النقاش الذي تسبب في وفاة عصام العريان؟

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. برشلونة يتعاقد مع صديق إنييستا

منذ ساعتين و 25 دقيقة

يوفنتوس يستهدف جوهرة بروسيا دورتموند

منذ ساعة و 12 دقيقة

موضوعات متعلقة

بوابة الأزهر الإلكترونية .. الآن اعرف نتيجة الثانوية الأزهرية 2018 الدور الأول| نتائج الصف الثالث الثانوي الازهري| نتيجة

برقم الجلوس.. تعرف على موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2019

ربط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2019.. وهذا موعد الإعلان عنها

ترقبوا.. رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 برقم الجلوس والاسم

وكيل الأزهر: فتح باب تظلمات الثانوية الأزهرية الأربعاء المقبل

بالاسم ورقم الجلوس | نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 عبر موقع الأزهر التعليمي | رابط موقع AL AZHR الرسمي | سجل بياناتك الآن

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:30 م

ما هو موضوع النقاش الذي تسبب في وفاة عصام العريان؟

محمد صلاح يوجه رسالة عاجلة إلى رمضان صبحي بعد انتقاله إلى بيراميدز

06:02 م

مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي في الدوري المصري

06:09 م

أيمن يونس يوجه رسالة قوية لرمضان صبحي

05:01 م

بايرن ميونيخ يفقد نجمه أمام برشلونة

04:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان