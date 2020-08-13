طبيب مصري في موسكو: عدة دول تعاقدت للحصول على لقاح كورونا من روسيا (فيديو)

الخميس 13/أغسطس/2020 - 06:53 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور أحمد سعد أمين، استشاري أمراض الباطنة، المتواجد في موسكو، إن عدة دول تعاقدت على لقاح كورونا من روسيا.

وأضاف خلال مداخلة عبر تطبيق "سكايب" من موسكو ببرنامج "آخر الأسبوع" عبر فضائية صدى البلد، اليوم الخميس، أن تداول لقاح كورونا الروسي يبدأ في سبتمبر المقبل للأطباء والفئات المحتاجة إلى اللقاح مثل كبار السن، مؤكدا أن الطواقم الطبية ستكون في الطليعة الأولى.

وتابع أن روسيا قامت بنشر المعلومات عن اللقاح في المواقع الرسمية بعدة لغات، كاشفا عن أنه في شهر أكتوبر المقبل سيتم صرف العلاج للمواطنين اختيارا وليس إجباريا وسيكون مجانا.

وأشار استشاري أمراض الباطنة إلى أن الاختبارات الموسعة على اللقاح تتم في أكثر من دولة كاشفا عن أن الدول التي تعاقدت على شراء اللقاح السعودية والإمارات وحصلوا على حق التصنيع على أراضيهم والمشاركة في المرحلة الثالثة وهي الاختبارات على عدد أوسع يقدر بآلالاف، وحصلت الجزائر والأردن والبرازيل والهند والكثير من الدول بواقع 20 دولة على شراء اللقاح.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الأربعاء، عن خروج 1013 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 55901 حالة حتى أمس.

 

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 129 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 26 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 95963 حالة من ضمنهم 55901 حالة تم شفاؤها، و5085 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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