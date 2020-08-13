مران الأهلي - فايلر يعقد محاضرة مع اللاعبين ويجتمع بعبد الحفيظ
الخميس 13/أغسطس/2020 - 06:44 م
علي نبوي
عقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة نظرية مع اللاعبين، قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم الخميس.
شهدت المحاضرة تناول العديد من الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة الإنتاج الحربي المقرر لها غدًا.
وتحدث فايلر مع اللاعبين عن نقاط القوة والضعف في صفوف المنافس، استعدادًا لمواجهة الغد.
وفي سياق متصل، عقد فايلر جلسة مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، على هامش مران الفريق مساء اليوم الخميس.
شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الإدارية والتحضيرية الخاصة باستعدادات الفريق لمباراة الإنتاج الحربي غدًا.
يذكر أن الأهلي ينهي مساء اليوم الخميس استعداداته لمواجهة الإنتاج الحربي، المحدد لها غدًا الجمعة، على استاد الأهلي الجديد بمدينة السلام ضمن منافسات الدوري الممتاز.
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