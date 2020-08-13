مران الأهلي - فايلر يعقد محاضرة مع اللاعبين ويجتمع بعبد الحفيظ

الخميس 13/أغسطس/2020 - 06:44 م
بوابة الفجر
علي نبوي
عقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة نظرية مع اللاعبين، قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم الخميس.

شهدت المحاضرة تناول العديد من الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة الإنتاج الحربي المقرر لها غدًا.

وتحدث فايلر مع اللاعبين عن نقاط القوة والضعف في صفوف المنافس، استعدادًا لمواجهة الغد.

وفي سياق متصل، عقد فايلر جلسة مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، على هامش مران الفريق مساء اليوم الخميس.

شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الإدارية والتحضيرية الخاصة باستعدادات الفريق لمباراة الإنتاج الحربي غدًا. 

يذكر أن الأهلي ينهي مساء اليوم الخميس استعداداته لمواجهة الإنتاج الحربي، المحدد لها غدًا الجمعة، على استاد الأهلي الجديد بمدينة السلام ضمن منافسات الدوري الممتاز.

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