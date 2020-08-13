فيدال: ليفاندوفسكي أفضل مهاجم في العالم

الخميس 13/أغسطس/2020 - 06:43 م
بوابة الفجر
أحمد عصام


تحدث التشيلي ارتورو فيدال لاعب فريق برشلونة الإسباني، عن أهمية مباراة غد الجمعة أمام بايرن ميونخ الألماني في بطولة دوري أبطال أوروبا. 

وأشار فيدال في تصريحات صحفية: "‏أفهم الناس الذين ليسوا متفائلين للغاية، ولكن نحن البارسا، ونحن أفضل فريق في العالم، ولم نظهر ذلك خلال مباريات الدوري الأخيرة، ولدينا موهبة كافية، ولدينا ليو ميسي".

وأضاف: "‏ليفاندوفسكي هو أفضل مهاجم في العالم جنبًا إلى جنب مع سواريز، ‏وقضيت 3 سنوات مع البولندي، ورأيته ينمو وكيف كان يستعد، لكن لا تقارنه بـ ميسي، فـ ليو لا يمكن مقارنته بأي شخص".

وتابع: "‏أعجبتني الصيغة الجديدة للأبطال، لأن كوبا أمريكا تُلعب بهذه الطريقة، وفي مباريات الذهاب والإياب لا يكون هناك حماس بهذه الروعة".

أخبار تهمك

نيمار يُنقذ باريس من خساره 19 مليون يورو

منذ أقل من ساعة

أيمن يونس يوجه رسالة قوية لرمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

بايرن ميونيخ يفقد نجمه أمام برشلونة

منذ ساعتين و 55 دقيقة

بيان عاجل يطالب وزير التنمية المحلية بإعادة النظر في أسعار متر التصالح

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي في الدوري المصري

منذ ساعة الا ربع

الأهلي يقترب من خطف نجم بيراميدز ردا على "صفعة" رمضان صبحي

منذ حوالي 10 ساعة

تشاجر مع قيادي إخواني.. تعرف على أسباب وفاة عصام العريان

منذ حوالي 6 ساعات

بالجنيه المصري.. تفاصيل عقد رمضان صبحي مع بيراميدز

منذ ساعتين و 25 دقيقة

مفاجأة.. حميد أحداد يصدم الزمالك

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. برشلونة يتعاقد مع صديق إنييستا

منذ ساعتين و 19 دقيقة

أسرار رحيل رمضان صبحي من الأهلي إلى بيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

محمد صلاح يوجه رسالة عاجلة إلى رمضان صبحي بعد انتقاله إلى بيراميدز

منذ أقل من ساعة

ماذا طلب عصام العريان من قاضي اقتحام الحدود الشرقية قبل وفاته؟

منذ أقل من ساعتين

ما هو موضوع النقاش الذي تسبب في وفاة عصام العريان؟

منذ حوالي 5 ساعات

يوفنتوس يستهدف جوهرة بروسيا دورتموند

منذ ساعة و 6 دقيقة

المصل واللقاح يكشف مفاجآت صادمة عن اللقاح الروسي (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:30 م

ما هو موضوع النقاش الذي تسبب في وفاة عصام العريان؟

محمد صلاح يوجه رسالة عاجلة إلى رمضان صبحي بعد انتقاله إلى بيراميدز

06:02 م

مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي في الدوري المصري

06:09 م

أيمن يونس يوجه رسالة قوية لرمضان صبحي

05:01 م

بايرن ميونيخ يفقد نجمه أمام برشلونة

04:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان