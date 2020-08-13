فيدال: ليفاندوفسكي أفضل مهاجم في العالم
الخميس 13/أغسطس/2020 - 06:43 م
أحمد عصام
تحدث التشيلي ارتورو فيدال لاعب فريق برشلونة الإسباني، عن أهمية مباراة غد الجمعة أمام بايرن ميونخ الألماني في بطولة دوري أبطال أوروبا.
وأشار فيدال في تصريحات صحفية: "أفهم الناس الذين ليسوا متفائلين للغاية، ولكن نحن البارسا، ونحن أفضل فريق في العالم، ولم نظهر ذلك خلال مباريات الدوري الأخيرة، ولدينا موهبة كافية، ولدينا ليو ميسي".
وأضاف: "ليفاندوفسكي هو أفضل مهاجم في العالم جنبًا إلى جنب مع سواريز، وقضيت 3 سنوات مع البولندي، ورأيته ينمو وكيف كان يستعد، لكن لا تقارنه بـ ميسي، فـ ليو لا يمكن مقارنته بأي شخص".
وتابع: "أعجبتني الصيغة الجديدة للأبطال، لأن كوبا أمريكا تُلعب بهذه الطريقة، وفي مباريات الذهاب والإياب لا يكون هناك حماس بهذه الروعة".