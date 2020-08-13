سمية درويش تحيي حفلا بالعين السخنه غدا.. تعرف على التفاصيل

تحيي المطربة سمية درويش حفل بالم بيتش العين السخنه غدا، وتقدم سمية درويش، مجموعة من أغانيها منها "من غير ما افكر، نفسى ياليل، اعتبره قلب وراح، حلمى اتحقق.









من ناحية أخرى إنتهت المطربة سمية درويش من تسجيل و تصوير اغنية الراجل الشرقى كلمات احمد علاء الدين، الحان احمد البرازيلى، توزيع اسامه عبد الهادى ، ومن إخراج نبيل مكاوى.







