سمية درويش تحيي حفلا بالعين السخنه غدا.. تعرف على التفاصيل

الخميس 13/أغسطس/2020 - 06:40 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
تحيي المطربة سمية درويش حفل  بالم بيتش العين السخنه غدا، وتقدم سمية درويش، مجموعة من أغانيها  منها "من غير ما افكر، نفسى ياليل،  اعتبره قلب وراح، حلمى اتحقق.


من ناحية أخرى إنتهت المطربة سمية درويش من تسجيل و تصوير اغنية الراجل الشرقى كلمات احمد علاء الدين، الحان احمد البرازيلى، توزيع اسامه عبد الهادى ، ومن إخراج نبيل مكاوى. 


جدير بالذكر ان آخر أعمال سمية  درويش، كليب من غير ما أفكر" كلمات لينا جميل، وألحان ميدو الحلو، وتوزيع  زووم،  إخراج  نبيل مكاوى.

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