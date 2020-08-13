فيدال يسخر من أندية البوندسليجا ويوجه رسالة نارية لـ"بايرن ميونخ"

الخميس 13/أغسطس/2020 - 06:05 م
بوابة الفجر
أحمد عصام


سخر التشيلي أرتورو فيدال لاعب برشلونة الإسباني، من أندية الدوري الألماني قبل مواجهة بايرن ميونخ، والتي ستقام مساء غد الجمعة في إطار منافسات دور الربع نهائي في بطولة دوري أبطال أوروبا. 

وقال فيدال في تصريحات صحفية: "إذا فعلنا ما يتعين علينا القيام به فسوف نتأهل للدور القادم، ومباراة بايرن ميونخ هى الأهم هذا الموسم".

وأضاف: "‏نعلم أن بايرن يخوض موسمًا رائعًا، ونعلم أنه سيكون خصماً صعباً للغاية لكن نحن برشلونة، ‏ولدينا آمال كبيرة في أن يكون دوري أبطال أوروبا هذا لنا".

وأشار: "‏بايرن ميونخ لا يلعبون غداً ضد فرق البوندسليجا، بل يلعبون ضد برشلونة وهو أفضل فريق في العالم، وسنعطي كل شيء على أرض الملعب".

وتابع: "‏لا أكترث لتصريحات إداريي بايرن ميونيخ، لانها لا تُمثل اللاعبين، فأنا أعرفهم من الداخل".

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