البورصات الأوروبية تتراجع بالختام بقيادة قطاع البنوك





تحولت البورصات الأوروبية للتراجع في نهاية التعاملات اليوم الخميس، بقيادة قطاع البنوك الذي هبط بنحو 1.9 بالمائة في حين ارتفع قطاع التجزئة بنحو 0.4 بالمائة.





جاء هبوط الأسهم الأوروبية رغم تراجع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة أدنى مليون طلب خلال الأسبوع الماضي لأول مرة منذ مارس الماضي.





ويراقب المستثمرون التطورات بشأن مشروع قانون التحفيز حيث ذكرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي "نانسي بيلوسي" أمس الأربعاء أن الديمقراطيين وإدارة الرئيس دونالد ترامب مختلفان في المفاوضات حول حزمة الإغاثة من الوباء المقبلة.





وفي بيانات اقتصادية، انكمشت أسعار المستهلكين في ألمانيا خلال الشهر الماضي.





وعند الختام، تراجع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.6 بالمائة إلى 372.5 نقطة، كما هبط المؤشر البريطاني "فوتسي 100" بنسبة 1.5 بالمائة إلى 6185.6 نقطة.





وشهد مؤشر "داكس" الألماني هبوطاً بنحو 0.5 بالمائة مسجلاً 12993.7 نقطة، في حين أن المؤشر الفرنسي "كاك" تراجع بأكثر من 0.6 بالمائة إلى 5042.3 نقطة.





وبحلول الساعة 4:10 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنحو 0.3 بالمائة ليصل إلى 1.1819 دولار.