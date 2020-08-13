يوفنتوس يتجه لحسم صفقة من نابولي

الخميس 13/أغسطس/2020 - 06:31 م
كوليبالي
كوليبالي
محمود صبري

أبدي إريك جارسيا لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي رغبه قوية في العودة إلي فريق برشلونة الإسباني ، في الموسم المقبل.

ووضع اللاعب الإسباني الشاب بيب جوارديولا في مأزق كبير قبل بدايه الموسم الجديد ، في مركز خط الدفاع خاصة في ظل الإصابات المستمرة من الثنائي جون ستونز وإيمريك لابورت .

ووفقاً لصحيفة ‘‘لا جازيتا ديللو سبورت‘‘ فإن نادي مانشستر سيتي سوف يقدم عرضا في الأيام المقبلة بقيمة 60 مليون يورو ، إلي إدارة نادي نابولي ، من أجل الحصول علي خدمات المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي .

وأشارت الصحيفة إلي أن الركود الاقتصادي وفيروس كورونا قد يدفع إلى تخلي نادي الجنوب الإيطالي عن مدافعه بمبلغ 70 مليون يورو، بعد أن كان النادي مُصرا خلال الميركاتو الماضي علي بيع اللاعب مقابل 100 مليون يورو ، مما دفع أندية باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد إلى الانسحاب من الصفقة .

وكان بيب جوارديولا المدير الفني للسيتي قد أعلن مسبقاً قبل مواجهة ريال مدريد أن قلب الدفاع إريك جارسيا لن يجدد عقده مع النادي الإنجليزي، لذا من المرجح بشكل متزايد وصوله إلى برشلونة هذا الصيف .



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