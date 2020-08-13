بـ 90 مليون جنيه.. تفاصيل عقد رمضان صبحي الخرافي مع بيراميدز

اقترب رمضان صبحي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، من الرحيل إلى صفوف بيراميدز سبورت، بالموسم الجديد.





وانتهت إعارة رمضان صبحي إلى النادي الأهلي، بشكل رسمي يوم 30 يونيو الماضي، وطلب هيدرسيفيلد الإنجليزي من رمضان صبحي العودة لانجلترا خلال الأيام المقبلة قبل تحديد وجهته المقبلة حيث يرغب النادي الأنجليزي في تحقيق أكبر قيمة من عائد بيعه في الموسم الجديد.

وكان النادي الأهلي، رفع عرضه إلى 3.5 مليون جنيه إسترليني، من أجل التعاقد مع اللاعب بصفة نهائية إلا أن ناديه مازال يشترط الحصول على 7 ملايين جنيه إسترليني، لإتمام الصفقة.





وكان أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، كشف عن الموقف النهائي للأهلي من شراء اللاعب رمضان صبحي والذي انتهت إعارته من نادي هدرسفيلد الأنجليزي في 30 يونيو الماضي.





وقال أن النادي بدأ سلسلة المفاوضات مع هدرسفيلد لشراء رمضان صبحي منذ أبريل الماضي بعد موافقته وأبداء رغبته في الأستمرار ضمن صفوف الأهلي في جلسة جمعته مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي مالم يتلقى اللاعب عرضًا اوربيًا يحقق طموحاته.





وأستغرقت المفاوضات مع النادي الانجليزي في البداية بعض الوقت نظرًا لعدم وضوح الرؤية بالنسبة لعودة النشاط الرياضي على مستوى العالم بسبب جائحة كورونا.





لكن في الفترة الماضية كثف النادي الأهلي مفاوضاته وقدم عرضًا ماليًا متدرجًا وصل إلى 2.5 مليون جنيه استرليني.





ولكن النادي الأنجليزي طلب رفع المبلغ إلى ثلاثة مليون ومائتان وخمسون ألف جنيه أسترليني، ونظرًا لأن الأهلي متمسك بأستمرار رمضان صبحي ضمن صفوفه وافق على المبلغ وأرسل موافقه مكتوبة إلى هدرسفيلد.





وأعلن أمير توفيق مدير التعاقدات تلقيه اتصالًا من اللاعب قبل قليل يبلغه فيه انه لا يرغب في اللعب للأهلي وسوف ينتقل لنادي بيراميدز وبناء على ذلك اصبح رمضان صبحي خارج الحسابات الفنية لفريق الأهلي.





وكشفت تقارير صحفية أن رمضان صبحي وقع على عقود انضمامه إلى بيراميدز لمدة 3 مواسم مقابل 90 مليون جنيه، وحصل على 60 مليون كاش دفعة واحدة فور توقيع العقود بعد الاتفاق مع ناديه الإنجليزي.