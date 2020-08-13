خرج من السجن لـ القبر.. نشطاء عن عصام العريان: حدد قدر "مبارك" فكتبه الله عليه

الخميس 13/أغسطس/2020 - 06:31 م
عصام العريان
عصام العريان
إيمان عبد العاطي
إحنا دوّبنا 3 ملوك و4 رؤساء جمهورية محمد نجيب وعبدالناصر والسادات ومبارك وقبلهم ملوك، وهؤلاء المتآمرون تخيلوا أننا بريالة ودراويش وما نفهمش حاجة لكننا وفقنا بفضل الخالق.. أخر عبارة قالها قبل أيام من القبض عليه في عام 2013، ليشاء القدر أن يتوفي داخل السجن كما تنبأ للرئيس الأسبق محمد مبارك. 

إنه عصام الدين محمد حسين العريان الشهير بـ "عصام العريان" الذى ولد عام 1954 في قرية ناهيا، التابعة لمركز إمبابة شمال محافظة الجيزة، ودرس الطب في كلية طب قصر العيني، ليبدأ نشاطه السياسي في التنظيم الطلابي لجماعة الإخوان الإرهابية، وتخرج منها عام 1977. 

تدرج عصام العريان في المناصب القيادية داخل جماعة الأخوان المسلمين في مصر حتى أصبح عضوا بمكتب الإرشاد فيها ومسؤولا للمكتب السياسي، ثم تولى الذراع السياسية للجماعة، ومنصب الأمين العام ونائبا لرئيس حزب الحرية والعدالة. 

وفي أواخر شهر أكتوبر من عام 2013 ألقت الشرطة المصرية القبض عليه، بعد صدور قرارا من النيابة العامة بضبطه وإحضاره. 

تنبأ عصام العريان خلال فترة تولي محمد مرسي رئيس الجمهورية، "حكم الإخوان"، بوفاة الرئيس مبارك داخل السجن، وقال: "مبارك لن يخرج من السجن إلى على القبر"، ليشاء القدر أن يخرج مبارك من السجن، ويتوفي عصام العريان داخله بأزمة قلبية، ويخرج هو من السجن على القبر. 

فجر اليوم الخميس توفي عصام العريان، عضو جماعة الإخوان الإرهابية، فى محبسه، وقالت مصادر مطلعة: إن "القيادي الإخواني عصام العريان، عضو جماعة الإخوان الإرهابية، توفي بسبب أزمة قلبية إثر مشادة مع أحد قيادات الإخوان داخل السجن، وذلك بسبب الخلاف حول الوضع الحالي للجماعة، موضحة أنه كان يدير حلقة نقاش مع أحد قيادات الإخوان للحديث عن شأن الجماعة في الوقت الحالي والخطط المستقبلية، قبل أن تنشب بينهما مشادة، تسببت له بأزمة قلبية توُفي على إثرها.

وكان يؤدي عصام العريان حكمًا بالسجن المؤبد و10 آخرين من قيادات الجماعة الإرهابية، بتهمة اقتحام الحدود الشرقية، وصدرت عدة أحكام ضده فى تهم بالتخريب وارتكاب أعمال عنف، حكم بالمؤبد بقضية اقتحام الحدود الشرقية، حكم بالإعدام بقضية فُض اعتصام رابعة وقام دفاعه بالطعن على الحكم "حكم غير نهائي"، حكم نهائي بالسجن 20 سنة بأحداث الاتحادية. 

وقال علاء علم الدين المحامي ومن ضمن هيئة الدفاع عن القيادي الإخواني عصام العريان، إن إدارة السجون لم تخطره بوفاة القيادي عصام العريان، بل أنها من الممكن أن تكون أخطرت المحامي عبد المنعم عبد المقصود، رئيس هيئة الدفاع بذلك، مشيرا إلى أنه علم خبر وفاة موكله من السوشيال ميديا والمواقع الإخبارية.

وعلق رواد مواقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك خلال الساعات الماضية، على الفيديو المتداول لـ"عصام العريان"، وهو يقول مبارك لن يخرج من السجن إلى على القبر، "نطقوا بأقدارهم، وتألوا على الله"، وعلق آخر اللهم لا شماته لكنه مات بنفس الطريقة التي تمناها لمبارك.

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وفاة عصام العريان وفاة مبارك بوابة الفجر السجن الإخوان

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